https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828283406.html

Пашинян и Алиев договорились в Сочи отказаться от применения силы

Пашинян и Алиев договорились в Сочи отказаться от применения силы - РИА Новости, 31.10.2022

Пашинян и Алиев договорились в Сочи отказаться от применения силы

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились в Сочи на трехсторонней встрече с участием российского лидера Владимира Путина... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T22:43

2022-10-31T22:43

2022-10-31T22:43

никол пашинян

в мире

ильхам алиев

владимир путин

сочи

армения

азербайджан

оон

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились в Сочи на трехсторонней встрече с участием российского лидера Владимира Путина отказаться от применения силы и решать вопросы на основе признания суверенитета, говорится в принятом по итогам встречи совместном заявлении."Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года", - отмечается в тексте заявления.Стороны в ходе встречи обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года."Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов", - указывается в документе.

https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828274664.html

сочи

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не все удалось согласовать". Путин о совместном заявлении по Нагорному Карабаху Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, прошедшая в Сочи встреча с лидерами Азербайджана и Армении была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей. 2022-10-31T22:43 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

никол пашинян, в мире, ильхам алиев, владимир путин, сочи, армения, азербайджан, оон