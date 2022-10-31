https://ria.ru/20221031/zavody-1827731082.html
Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода
Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода - РИА Новости, 31.10.2022
Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода
Четыре новых производства будут построены на земельных участках, предоставленных инвесторам столичными властями, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:15
2022-10-31T11:15
2022-10-31T11:17
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Четыре новых производства будут построены на земельных участках, предоставленных инвесторам столичными властями, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Решение о выделении участков было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы. Участки общей площадью около трех гектаров будут выделены без торгов, уточняется в сообщении."Новые предприятия общей площадью более 50 тысяч квадратных метров займут четыре земельных участка. На них инвесторы возведут производства строительной, пищевой и химической отраслей, которые разместятся в разных районах столицы. В реализацию этих масштабных инвестиционных проектов планируется вложить более 3,2 миллиарда рублей. В результате в городе появится около 500 рабочих мест", – сказал вице-мэр.Так, в Ново-Переделкине появится завод по выпуску инновационных продуктов питания на 150 рабочих мест, в Свиблово – косметическая фабрика на 50 рабочих мест, в Зюзине - строительный технопарк на 200 рабочих мест, а в Молжаниновском районе - завод по выпуску изделий из древесины на 85 рабочих мест.
https://ria.ru/20221029/infrastruktura-1827659376.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Четыре новых производства будут построены на земельных участках, предоставленных инвесторам столичными властями, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Решение о выделении участков было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы. Участки общей площадью около трех гектаров будут выделены без торгов, уточняется в сообщении.
"Новые предприятия общей площадью более 50 тысяч квадратных метров займут четыре земельных участка. На них инвесторы возведут производства строительной, пищевой и химической отраслей, которые разместятся в разных районах столицы. В реализацию этих масштабных инвестиционных проектов планируется вложить более 3,2 миллиарда рублей. В результате в городе появится около 500 рабочих мест", – сказал вице-мэр.
Так, в Ново-Переделкине появится завод по выпуску инновационных продуктов питания на 150 рабочих мест, в Свиблово – косметическая фабрика на 50 рабочих мест, в Зюзине - строительный технопарк на 200 рабочих мест, а в Молжаниновском районе - завод по выпуску изделий из древесины на 85 рабочих мест.