https://ria.ru/20221031/zavody-1827731082.html

Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода

Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода - РИА Новости, 31.10.2022

Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода

Четыре новых производства будут построены на земельных участках, предоставленных инвесторам столичными властями, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:15

2022-10-31T11:15

2022-10-31T11:17

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Четыре новых производства будут построены на земельных участках, предоставленных инвесторам столичными властями, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Решение о выделении участков было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы. Участки общей площадью около трех гектаров будут выделены без торгов, уточняется в сообщении."Новые предприятия общей площадью более 50 тысяч квадратных метров займут четыре земельных участка. На них инвесторы возведут производства строительной, пищевой и химической отраслей, которые разместятся в разных районах столицы. В реализацию этих масштабных инвестиционных проектов планируется вложить более 3,2 миллиарда рублей. В результате в городе появится около 500 рабочих мест", – сказал вице-мэр.Так, в Ново-Переделкине появится завод по выпуску инновационных продуктов питания на 150 рабочих мест, в Свиблово – косметическая фабрика на 50 рабочих мест, в Зюзине - строительный технопарк на 200 рабочих мест, а в Молжаниновском районе - завод по выпуску изделий из древесины на 85 рабочих мест.

https://ria.ru/20221029/infrastruktura-1827659376.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва