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Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода - РИА Новости, 31.10.2022
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Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода
Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода - РИА Новости, 31.10.2022
Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода
Четыре новых производства будут построены на земельных участках, предоставленных инвесторам столичными властями, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:15
2022-10-31T11:17
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Четыре новых производства будут построены на земельных участках, предоставленных инвесторам столичными властями, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Решение о выделении участков было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы. Участки общей площадью около трех гектаров будут выделены без торгов, уточняется в сообщении."Новые предприятия общей площадью более 50 тысяч квадратных метров займут четыре земельных участка. На них инвесторы возведут производства строительной, пищевой и химической отраслей, которые разместятся в разных районах столицы. В реализацию этих масштабных инвестиционных проектов планируется вложить более 3,2 миллиарда рублей. В результате в городе появится около 500 рабочих мест", – сказал вице-мэр.Так, в Ново-Переделкине появится завод по выпуску инновационных продуктов питания на 150 рабочих мест, в Свиблово – косметическая фабрика на 50 рабочих мест, в Зюзине - строительный технопарк на 200 рабочих мест, а в Молжаниновском районе - завод по выпуску изделий из древесины на 85 рабочих мест.
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
11:15 31.10.2022 (обновлено: 11:17 31.10.2022)
 

Заммэра Ефимов: Москва выделила участки под четыре новых завода

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Четыре новых производства будут построены на земельных участках, предоставленных инвесторам столичными властями, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Решение о выделении участков было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы. Участки общей площадью около трех гектаров будут выделены без торгов, уточняется в сообщении.
"Новые предприятия общей площадью более 50 тысяч квадратных метров займут четыре земельных участка. На них инвесторы возведут производства строительной, пищевой и химической отраслей, которые разместятся в разных районах столицы. В реализацию этих масштабных инвестиционных проектов планируется вложить более 3,2 миллиарда рублей. В результате в городе появится около 500 рабочих мест", – сказал вице-мэр.
Так, в Ново-Переделкине появится завод по выпуску инновационных продуктов питания на 150 рабочих мест, в Свиблово – косметическая фабрика на 50 рабочих мест, в Зюзине - строительный технопарк на 200 рабочих мест, а в Молжаниновском районе - завод по выпуску изделий из древесины на 85 рабочих мест.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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