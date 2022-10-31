https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1828035665.html
В Запорожье сообщили о новых взрывах
В Запорожье сообщили о новых взрывах - РИА Новости, 31.10.2022
В Запорожье сообщили о новых взрывах
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о новых взрывах в Запорожье. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:04
2022-10-31T11:04
2022-10-31T11:18
специальная военная операция на украине
запорожье
в мире
владимир зеленский
украина
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о новых взрывах в Запорожье."Новые взрывы в Запорожье. Их подтвердили в городском совете", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828039939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, в мире, владимир зеленский, украина, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
11:04 31.10.2022 (обновлено: 11:18 31.10.2022)
В Запорожье сообщили о новых взрывах
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Запорожье