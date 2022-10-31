https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1828009525.html
Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье
Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье
В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на секретаря горсовета... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:55
2022-10-31T09:55
2022-10-31T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на секретаря горсовета Анатолия Куртева."В Запорожье атакован объект критической инфраструктуры... В городе начались отключения света", - говорится в сообщении издание в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221031/udar-1828008096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина
09:55 31.10.2022 (обновлено: 10:08 31.10.2022)
Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье
Страна.ua: объект инфраструктуры подвергся удару в Запорожье, начались отключения света