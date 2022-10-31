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Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1828009525.html
Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье
Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье
В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на секретаря горсовета... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:55
2022-10-31T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на секретаря горсовета Анатолия Куртева."В Запорожье атакован объект критической инфраструктуры... В городе начались отключения света", - говорится в сообщении издание в Telegram-канале.
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запорожье
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Дарья Буймова
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в мире, запорожье, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина
09:55 31.10.2022 (обновлено: 10:08 31.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье

Страна.ua: объект инфраструктуры подвергся удару в Запорожье, начались отключения света

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на секретаря горсовета Анатолия Куртева.
"В Запорожье атакован объект критической инфраструктуры... В городе начались отключения света", - говорится в сообщении издание в Telegram-канале.
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:47Специальная военная операция на Украине
В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраина
 
 
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