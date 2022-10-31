https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1828009525.html

Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье

Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские СМИ сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье

В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на секретаря горсовета... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:55

2022-10-31T09:55

2022-10-31T10:08

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на секретаря горсовета Анатолия Куртева."В Запорожье атакован объект критической инфраструктуры... В городе начались отключения света", - говорится в сообщении издание в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221031/udar-1828008096.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, украина