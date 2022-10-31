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Украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой

Украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой

Автомобиль скорой помощи попал под обстрел со стороны украинских войск в Ясиноватой, в результате обстрела пострадала мирная жительница, сообщил штаб... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T20:01

2022-10-31T20:01

2022-10-31T20:01

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи попал под обстрел со стороны украинских войск в Ясиноватой, в результате обстрела пострадала мирная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828122559.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ясиноватая, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины