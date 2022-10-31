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Украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/yasinovataya-1828258068.html
Украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой
Автомобиль скорой помощи попал под обстрел со стороны украинских войск в Ясиноватой, в результате обстрела пострадала мирная жительница, сообщил штаб... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:01
2022-10-31T20:01
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи попал под обстрел со стороны украинских войск в Ясиноватой, в результате обстрела пострадала мирная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828122559.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
20:01 31.10.2022
 
Украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи попал под обстрел со стороны украинских войск в Ясиноватой, в результате обстрела пострадала мирная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по 100-му кварталу в Ясиноватой. Ранена женщина 1973 года рождения. Под обстрел попал автомобиль скорой помощи", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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