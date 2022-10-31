https://ria.ru/20221031/vzlom-1828109235.html
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс - РИА Новости, 31.10.2022
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс
В британских СМИ мало публикаций, которые можно было бы воспринимать серьезно, к публикации о якобы причастности РФ к взлому личного телефона бывшего... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:22
2022-10-31T14:22
2022-10-31T14:48
россия
в мире
лиз трасс
борис джонсон
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украина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В британских СМИ мало публикаций, которые можно было бы воспринимать серьезно, к публикации о якобы причастности РФ к взлому личного телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Кремле относятся как к желтой прессе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьезные, а к подобным публикациям мы относимся, как к такой, знаете, желтой прессе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле воспринимают публикацию о том, что якобы российские агенты взломали телефон Трасс.Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, и что произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждений поставок оружия Украине. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Правительство Великобритании призвало провести срочное расследование.
https://ria.ru/20221031/trass-1828021299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, украина
Россия, В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания, Украина
14:22 31.10.2022 (обновлено: 14:48 31.10.2022)
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс
Песков назвал статью о взломе телефона Трасс публикацией "желтой прессы"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В британских СМИ мало публикаций, которые можно было бы воспринимать серьезно, к публикации о якобы причастности РФ к взлому личного телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Кремле относятся как к желтой прессе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьезные, а к подобным публикациям мы относимся, как к такой, знаете, желтой прессе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле воспринимают публикацию о том, что якобы российские агенты взломали телефон Трасс.
Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, и что произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждений поставок оружия Украине
. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном
и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Правительство Великобритании призвало провести срочное расследование.