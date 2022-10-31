Рейтинг@Mail.ru
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/vzlom-1828109235.html
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс - РИА Новости, 31.10.2022
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс
В британских СМИ мало публикаций, которые можно было бы воспринимать серьезно, к публикации о якобы причастности РФ к взлому личного телефона бывшего... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:22
2022-10-31T14:48
россия
в мире
лиз трасс
борис джонсон
великобритания
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773612971_0:269:2984:1948_1920x0_80_0_0_71e1808ea8430a73f245fad0a7f843c2.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В британских СМИ мало публикаций, которые можно было бы воспринимать серьезно, к публикации о якобы причастности РФ к взлому личного телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Кремле относятся как к желтой прессе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьезные, а к подобным публикациям мы относимся, как к такой, знаете, желтой прессе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле воспринимают публикацию о том, что якобы российские агенты взломали телефон Трасс.Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, и что произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждений поставок оружия Украине. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Правительство Великобритании призвало провести срочное расследование.
https://ria.ru/20221031/trass-1828021299.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773612971_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_eb4da6e6ec8524574e51b81692b9b64f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, украина
Россия, В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания, Украина
14:22 31.10.2022 (обновлено: 14:48 31.10.2022)
 
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс

Песков назвал статью о взломе телефона Трасс публикацией "желтой прессы"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В британских СМИ мало публикаций, которые можно было бы воспринимать серьезно, к публикации о якобы причастности РФ к взлому личного телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Кремле относятся как к желтой прессе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьезные, а к подобным публикациям мы относимся, как к такой, знаете, желтой прессе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле воспринимают публикацию о том, что якобы российские агенты взломали телефон Трасс.
Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, и что произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждений поставок оружия Украине. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Правительство Великобритании призвало провести срочное расследование.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:24
Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ
 
РоссияВ миреЛиз ТрассБорис ДжонсонВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала