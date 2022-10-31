https://ria.ru/20221031/vyplaty-1828172489.html
Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств
Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств - РИА Новости, 31.10.2022
Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств
Необходимо контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также социальное обеспечение их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:08
2022-10-31T16:08
2022-10-31T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_4d3c98dcde027b762ea682c6c01fa587.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также социальное обеспечение их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нужно... контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.Премьер указал на необходимость ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий.Мишустин также предложил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах, а также представить предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их выполнения. Вице-премьера Татьяну Голикову, вице-премьера Марата Хуснуллина и главу Минпромторга Дениса Мантурова он попросил рассказать о деятельности рабочих групп, которые они возглавляют.
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828107600.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_e18f94d80c8af2f0d615910d89e3f0e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
16:08 31.10.2022 (обновлено: 16:22 31.10.2022)
Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств
Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых средств военным и их семьям