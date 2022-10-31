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Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств - РИА Новости, 31.10.2022
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Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств
Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств - РИА Новости, 31.10.2022
Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств
Необходимо контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также социальное обеспечение их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:08
2022-10-31T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также социальное обеспечение их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нужно... контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.Премьер указал на необходимость ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий.Мишустин также предложил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах, а также представить предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их выполнения. Вице-премьера Татьяну Голикову, вице-премьера Марата Хуснуллина и главу Минпромторга Дениса Мантурова он попросил рассказать о деятельности рабочих групп, которые они возглавляют.
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безопасность, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
16:08 31.10.2022 (обновлено: 16:22 31.10.2022)
 
Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств

Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых средств военным и их семьям

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также социальное обеспечение их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нужно... контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.
Премьер указал на необходимость ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий.
Мишустин также предложил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах, а также представить предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их выполнения. Вице-премьера Татьяну Голикову, вице-премьера Марата Хуснуллина и главу Минпромторга Дениса Мантурова он попросил рассказать о деятельности рабочих групп, которые они возглавляют.
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