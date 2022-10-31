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Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств

Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств - РИА Новости, 31.10.2022

Мишустин призвал контролировать полноту выплачиваемых военным средств

Необходимо контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также социальное обеспечение их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:08

2022-10-31T16:08

2022-10-31T16:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо контролировать полноту выплачиваемых военным средств, а также социальное обеспечение их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нужно... контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.Премьер указал на необходимость ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий.Мишустин также предложил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах, а также представить предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их выполнения. Вице-премьера Татьяну Голикову, вице-премьера Марата Хуснуллина и главу Минпромторга Дениса Мантурова он попросил рассказать о деятельности рабочих групп, которые они возглавляют.

https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828107600.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, михаил мишустин