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КНР построит крупнейший в мире подводный ВСМ-туннель - РИА Новости, 31.10.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221031/vsm-tunnel-1828134228.html
КНР построит крупнейший в мире подводный ВСМ-туннель
КНР построит крупнейший в мире подводный ВСМ-туннель - РИА Новости, 31.10.2022
КНР построит крупнейший в мире подводный ВСМ-туннель
Китай построит крупнейший в мире подводный тоннель для высокоскоростных поездов, его протяженность составит 16,18 километра. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:14
2022-10-31T15:14
россия-китай: главное
китай
чжэцзян
далянь
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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай построит крупнейший в мире подводный тоннель для высокоскоростных поездов, его протяженность составит 16,18 километра.Он станет частью ВСМ Нинбо-Чжоушань в юго-восточной провинции Чжэцзян. Контракт на строительство с провинциальным правительством оформила 30 октября Китайская железнодорожная строительная корпорация.Железнодорожня магистраль Нинбо-Чжоушань – ключевой проект развития портовой инфраструктуры для зоны свободной торговли провинции Чжэцзян. Проект – сложный: 76-километровая ветка на 90% состоит из мостов (36) и тоннелей (17). Самым протяженным из них станет подводный морской железнодорожный тоннель до порта Чжоушань на одноименном острове в Восточно-Китайском море. Конструкцию сделают особенно прочной, поскольку прямо над ней будут проходить грузовые суда водоизмещением до 100 тысяч тонн, что создаст дополнительное давление на конструкцию.С 2019 года КНР также готовится к запуску нового мега-проекта: строительству самого длинного в мире тоннеля под морским дном. Он пройдет под Бохайским заливом и свяжет порт Яньтай в провинции Шаньдун на юге с Далянем в провинции Ляонин на севере. Тоннель протянется на 125 километров – это больше длины двух самых протяженных подводных тоннелей современности вместе взятых: японского Сэйкана (53,85 километра) и Евротоннеля под Ла-Маншем (51 километр). Стоимость проекта составляет 300 миллиарда юаней (порядка 43 миллиардов долларов), на его осуществление уйдет порядка 19 лет. На разработку проекта ушло 27 лет, он подан на утверждение в Госсовет КНР. Его осуществление позволит в разы сократить время в пути между крупнейшими портами, стоящими на входе в Бохайский залив. Сейчас на автомобиле от Яньтая до Даляня можно добраться за 12-15 часов, на пароме – за 6-7 часов, через новый подводный тоннель на это уйдет менее двух часов.
https://ria.ru/20221031/kitay-1828023402.html
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китай, чжэцзян, далянь
Россия-Китай: Главное, Китай, Чжэцзян, Далянь
15:14 31.10.2022
 

КНР построит крупнейший в мире подводный ВСМ-туннель

© AFP 2022 / Tyrone SiuСверхскоростной поезд в Китае
Сверхскоростной поезд в Китае - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / Tyrone Siu
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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай построит крупнейший в мире подводный тоннель для высокоскоростных поездов, его протяженность составит 16,18 километра.
Он станет частью ВСМ Нинбо-Чжоушань в юго-восточной провинции Чжэцзян. Контракт на строительство с провинциальным правительством оформила 30 октября Китайская железнодорожная строительная корпорация.
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Китайские исследователи развернули на морском дне научную станцию
Железнодорожня магистраль Нинбо-Чжоушань – ключевой проект развития портовой инфраструктуры для зоны свободной торговли провинции Чжэцзян. Проект – сложный: 76-километровая ветка на 90% состоит из мостов (36) и тоннелей (17). Самым протяженным из них станет подводный морской железнодорожный тоннель до порта Чжоушань на одноименном острове в Восточно-Китайском море. Конструкцию сделают особенно прочной, поскольку прямо над ней будут проходить грузовые суда водоизмещением до 100 тысяч тонн, что создаст дополнительное давление на конструкцию.
С 2019 года КНР также готовится к запуску нового мега-проекта: строительству самого длинного в мире тоннеля под морским дном. Он пройдет под Бохайским заливом и свяжет порт Яньтай в провинции Шаньдун на юге с Далянем в провинции Ляонин на севере. Тоннель протянется на 125 километров – это больше длины двух самых протяженных подводных тоннелей современности вместе взятых: японского Сэйкана (53,85 километра) и Евротоннеля под Ла-Маншем (51 километр). Стоимость проекта составляет 300 миллиарда юаней (порядка 43 миллиардов долларов), на его осуществление уйдет порядка 19 лет. На разработку проекта ушло 27 лет, он подан на утверждение в Госсовет КНР. Его осуществление позволит в разы сократить время в пути между крупнейшими портами, стоящими на входе в Бохайский залив. Сейчас на автомобиле от Яньтая до Даляня можно добраться за 12-15 часов, на пароме – за 6-7 часов, через новый подводный тоннель на это уйдет менее двух часов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЧжэцзянДалянь
 
 
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