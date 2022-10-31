КНР построит крупнейший в мире подводный ВСМ-туннель
МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай построит крупнейший в мире подводный тоннель для высокоскоростных поездов, его протяженность составит 16,18 километра.
Он станет частью ВСМ Нинбо-Чжоушань в юго-восточной провинции Чжэцзян. Контракт на строительство с провинциальным правительством оформила 30 октября Китайская железнодорожная строительная корпорация.
Железнодорожня магистраль Нинбо-Чжоушань – ключевой проект развития портовой инфраструктуры для зоны свободной торговли провинции Чжэцзян. Проект – сложный: 76-километровая ветка на 90% состоит из мостов (36) и тоннелей (17). Самым протяженным из них станет подводный морской железнодорожный тоннель до порта Чжоушань на одноименном острове в Восточно-Китайском море. Конструкцию сделают особенно прочной, поскольку прямо над ней будут проходить грузовые суда водоизмещением до 100 тысяч тонн, что создаст дополнительное давление на конструкцию.
С 2019 года КНР также готовится к запуску нового мега-проекта: строительству самого длинного в мире тоннеля под морским дном. Он пройдет под Бохайским заливом и свяжет порт Яньтай в провинции Шаньдун на юге с Далянем в провинции Ляонин на севере. Тоннель протянется на 125 километров – это больше длины двух самых протяженных подводных тоннелей современности вместе взятых: японского Сэйкана (53,85 километра) и Евротоннеля под Ла-Маншем (51 километр). Стоимость проекта составляет 300 миллиарда юаней (порядка 43 миллиардов долларов), на его осуществление уйдет порядка 19 лет. На разработку проекта ушло 27 лет, он подан на утверждение в Госсовет КНР. Его осуществление позволит в разы сократить время в пути между крупнейшими портами, стоящими на входе в Бохайский залив. Сейчас на автомобиле от Яньтая до Даляня можно добраться за 12-15 часов, на пароме – за 6-7 часов, через новый подводный тоннель на это уйдет менее двух часов.