https://ria.ru/20221031/voenkomat-1828202744.html
Сотрудники военкоматов вернутся к выполнению обязанностей в штатном режиме
Сотрудники военкоматов вернутся к выполнению обязанностей в штатном режиме - РИА Новости, 31.10.2022
Сотрудники военкоматов вернутся к выполнению обязанностей в штатном режиме
Всему личному составу военкоматов, ранее задействованному в частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:21
2022-10-31T17:21
2022-10-31T17:32
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819504057_0:187:2991:1869_1920x0_80_0_0_1480bb913f2b2aaa0487861be7f0f61b.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Всему личному составу военкоматов, ранее задействованному в частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819504057_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_f880e528a872499e20761639059800b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
17:21 31.10.2022 (обновлено: 17:32 31.10.2022)
Сотрудники военкоматов вернутся к выполнению обязанностей в штатном режиме
Минобороны: сотрудники военкоматов вернутся к выполнению обязанностей в штатном режиме