https://ria.ru/20221031/voenkomat-1828202744.html

Сотрудники военкоматов вернутся к выполнению обязанностей в штатном режиме

Сотрудники военкоматов вернутся к выполнению обязанностей в штатном режиме - РИА Новости, 31.10.2022

Сотрудники военкоматов вернутся к выполнению обязанностей в штатном режиме

Всему личному составу военкоматов, ранее задействованному в частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:21

2022-10-31T17:21

2022-10-31T17:32

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Всему личному составу военкоматов, ранее задействованному в частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, частичная мобилизация в россии