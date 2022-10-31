https://ria.ru/20221031/vladivostok-1828034628.html
Во Владивостоке четыре студента из Индии упали на иномарке в море
Во Владивостоке четыре студента из Индии упали на иномарке в море - РИА Новости, 31.10.2022
Во Владивостоке четыре студента из Индии упали на иномарке в море
Четыре студента ДВФУ из Индии на иномарке съехали в море на острове Русском во Владивостоке, один из них погиб, двое спаслись, четвертого ищут. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:02
2022-10-31T11:02
2022-10-31T11:02
происшествия
индия
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Четыре студента ДВФУ из Индии на иномарке съехали в море на острове Русском во Владивостоке, один из них погиб, двое спаслись, четвертого ищут."Поступило сообщение о том, что во Фрунзенском районе Владивостока в море съехал автомобиль Toyota Prius. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны Университетского проспекта в направлении улицы Гродекова, выехал на набережную и совершил съезд в акваторию Амурского залива", - сообщили в РИА Новости в краевом УМВД РФ.Там отметили, что в машине находились четыре человека.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что во взятой на прокат иномарке находились четыре студента ДВФУ из Индии. Они катались и съехали в канал на острове Русском. "Двум удалось выплыть. Один погиб, одного еще ищут", - добавил источник.В генконсульстве Индии во Владивостоке РИА Новости сообщили, что информация по инциденту уточняется.Искусственный канал между островами Русский и Елены соединяет бухту Новик и пролив Босфор Восточный.
https://ria.ru/20220807/krym-1807833098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, индия, владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет
Происшествия, Индия, Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет
Во Владивостоке четыре студента из Индии упали на иномарке в море
Во Владивостоке четыре студента из Индии упали на иномарке в море, один погиб
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Четыре студента ДВФУ из Индии на иномарке съехали в море на острове Русском во Владивостоке, один из них погиб, двое спаслись, четвертого ищут.
"Поступило сообщение о том, что во Фрунзенском районе Владивостока в море съехал автомобиль Toyota Prius. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны Университетского проспекта в направлении улицы Гродекова, выехал на набережную и совершил съезд в акваторию Амурского залива", - сообщили в РИА Новости в краевом УМВД РФ.
Там отметили, что в машине находились четыре человека.
"Один скончался до приезда скорой медицинской помощи, двое не пострадали, поиски четвертого участника продолжаются. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются", - добавили в УМВД.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что во взятой на прокат иномарке находились четыре студента ДВФУ
из Индии. Они катались и съехали в канал на острове Русском
. "Двум удалось выплыть. Один погиб, одного еще ищут", - добавил источник.
В генконсульстве Индии во Владивостоке РИА Новости сообщили, что информация по инциденту уточняется.
Искусственный канал между островами Русский и Елены соединяет бухту Новик и пролив Босфор Восточный.