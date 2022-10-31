https://ria.ru/20221031/vladivostok-1828034628.html

Во Владивостоке четыре студента из Индии упали на иномарке в море

Во Владивостоке четыре студента из Индии упали на иномарке в море - РИА Новости, 31.10.2022

Во Владивостоке четыре студента из Индии упали на иномарке в море

Четыре студента ДВФУ из Индии на иномарке съехали в море на острове Русском во Владивостоке, один из них погиб, двое спаслись, четвертого ищут. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:02

2022-10-31T11:02

2022-10-31T11:02

происшествия

индия

владивосток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Четыре студента ДВФУ из Индии на иномарке съехали в море на острове Русском во Владивостоке, один из них погиб, двое спаслись, четвертого ищут."Поступило сообщение о том, что во Фрунзенском районе Владивостока в море съехал автомобиль Toyota Prius. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны Университетского проспекта в направлении улицы Гродекова, выехал на набережную и совершил съезд в акваторию Амурского залива", - сообщили в РИА Новости в краевом УМВД РФ.Там отметили, что в машине находились четыре человека.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что во взятой на прокат иномарке находились четыре студента ДВФУ из Индии. Они катались и съехали в канал на острове Русском. "Двум удалось выплыть. Один погиб, одного еще ищут", - добавил источник.В генконсульстве Индии во Владивостоке РИА Новости сообщили, что информация по инциденту уточняется.Искусственный канал между островами Русский и Елены соединяет бухту Новик и пролив Босфор Восточный.

https://ria.ru/20220807/krym-1807833098.html

https://ria.ru/20210930/shar-1752434122.html

индия

владивосток

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, индия, владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет