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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы - РИА Новости, 31.10.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:12
2022-10-31T12:12
2022-10-31T12:12
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько времени они тратят на дорогу до работы.Варианты ответа были: до 30 минут; до часа; до двух часов; больше двух часов. Также подписчики могли ответить, что не работают или работают из дома. В итоге большинство подписчиков ответили, что тратят дорогу до работы до 30 минут. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проводят в пути до часа — 29%. До двух часов тратят почти 12% подписчиков, а больше двух — около 3%.
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общество, вконтакте
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько времени они тратят на дорогу до работы.
Варианты ответа были: до 30 минут; до часа; до двух часов; больше двух часов. Также подписчики могли ответить, что не работают или работают из дома.
В итоге большинство подписчиков ответили, что тратят дорогу до работы до 30 минут. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проводят в пути до часа — 29%. До двух часов тратят почти 12% подписчиков, а больше двух — около 3%.