https://ria.ru/20221031/vkontakte-1828060938.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы - РИА Новости, 31.10.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:12

2022-10-31T12:12

2022-10-31T12:12

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько времени они тратят на дорогу до работы.Варианты ответа были: до 30 минут; до часа; до двух часов; больше двух часов. Также подписчики могли ответить, что не работают или работают из дома. В итоге большинство подписчиков ответили, что тратят дорогу до работы до 30 минут. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проводят в пути до часа — 29%. До двух часов тратят почти 12% подписчиков, а больше двух — около 3%.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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