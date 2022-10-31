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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы - РИА Новости, 31.10.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы - РИА Новости, 31.10.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:12
2022-10-31T12:12
общество
вконтакте
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько времени они тратят на дорогу до работы.Варианты ответа были: до 30 минут; до часа; до двух часов; больше двух часов. Также подписчики могли ответить, что не работают или работают из дома. В итоге большинство подписчиков ответили, что тратят дорогу до работы до 30 минут. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проводят в пути до часа — 29%. До двух часов тратят почти 12% подписчиков, а больше двух — около 3%.
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
общество, вконтакте
Общество, ВКонтакте
12:12 31.10.2022
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько у них занимает дорога до работы

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкДевушка проходит через турникет на одной из станций Московского метрополитена
Девушка проходит через турникет на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько времени они тратят на дорогу до работы.
Варианты ответа были: до 30 минут; до часа; до двух часов; больше двух часов. Также подписчики могли ответить, что не работают или работают из дома.
В итоге большинство подписчиков ответили, что тратят дорогу до работы до 30 минут. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проводят в пути до часа — 29%. До двух часов тратят почти 12% подписчиков, а больше двух — около 3%.
 
ОбществоВКонтакте
 
 
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