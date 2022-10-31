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Адвокат пояснил, могут ли лишить гражданства Израиля из-за венчания - РИА Новости, 31.10.2022
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https://ria.ru/20221031/venchanie-1828180657.html
Адвокат пояснил, могут ли лишить гражданства Израиля из-за венчания
Адвокат пояснил, могут ли лишить гражданства Израиля из-за венчания - РИА Новости, 31.10.2022
Адвокат пояснил, могут ли лишить гражданства Израиля из-за венчания
"Закон о возвращении" запрещает выдачу израильских паспортов "иудеям, потерявшим иудаизм" - то есть тем, кто перешел в другую религию и исполняет ее обряды, это РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:27
2022-10-31T16:27
ксения собчак
константин богомолов
израиль
российский еврейский конгресс
россия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Закон о возвращении" запрещает выдачу израильских паспортов "иудеям, потерявшим иудаизм" - то есть тем, кто перешел в другую религию и исполняет ее обряды, это может быть и основанием для лишения уже выданного гражданства, пояснил РИА Новости известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц, комментируя сообщения о получении гражданства Израиля Ксенией Собчак.Как пояснил адвокат, это имеет отношение только к евреям, а не ко всем, кто имеет право на получение гражданства Израиля. Еврейство передается по материнской линии, а вот право на гражданство, уточнил Гервиц, – и по линии отца. Поэтому, если потенциальный репатриант "еврей по маме-бабушке-прабабабушке", то при смене религии и отправлении чуждых иудаизму религиозных обрядов он теряет право на гражданство Израиля. Если же он "сын-внук еврея" по папиной линии, то он "может исповедовать любую религию и отправлять любые религиозные обряды, так как евреем не является".Ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių объявил, что Собчак въехала в страну как гражданка Израиля. Из России блогер спешно уехала на фоне возбужденного, по данным RT, в ее отношении уголовного дела о вымогательстве. В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что правоохранительные органы в России могут начать доследственную проверку в отношении Ксении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу о наличии израильского паспорта.Вместе с тем, в Сети обратили внимание на то, что израильские законы запрещают репатриацию христианам, хотя Собчак в 2019 году совершила обряд венчания с мужем – режиссером Константином Богомоловым. Венчание прошло в храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Тогда в РПЦ пояснили, что все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены. В частности, священник провел с парой беседу о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни."В "Законе о возвращении" четко прописано, что еврей имеет право на репатриацию в том случае, если он не перешел добровольно (а это важно) в другую религию. С точки зрения иудейского вероучения вы "иудей, потерявший иудаизм", а с позиции светского законодательства вы теряете право на репатриацию", - объяснил адвокат Эли Гервиц. Но к не "не еврею" - это всё не имеет никакого отношения.Важная деталь, по его словам: "человек перешел в другую религию осознанно". Например, если его крестили в детстве и после он вообще не ходил в храм и не исполнял обряды, то "это не повод для отказа в репатриации".Другое дело, пояснил Гервиц, когда человек участвует в религиозной жизни. В таком случае он считается "евреем, сменившем религию"."На израильский паспорт могут рассчитывать те, кто является евреем как по материнской, так и отцовской линии до "третьего колена". До внуков. Если ваша прапрапрабабушка и все ее потомки женского пола по линии вашей матери были еврейками – вне зависимости от национальности их мужей – то вы можете считаться евреем. И наоборот: если у вашего прадедушки была жена нееврейка, то следующее поколение уже "теряет" еврейство", - пояснил юрист нюансы израильского законодательства.Исключение, по его слвоам – несовершеннолетние дети "четвертого поколения", которые при репатриации своих родителей получают ВНЖ. Если они будут проживать в Израиле и отслужат в Армии обороны Израиля, то смогут тоже получить гражданство."Все эти момент – как этнические, так и религиозные – претендент на гражданство указывает в специальной анкете при подаче прошения о репатриации. Если же выяснится, что он скрыл что-либо в биографии, то ему могут отказать в визе на ПМЖ. Либо вовсе отозвать гражданство", - подчеркнул адвокат Эли Гервиц.
https://ria.ru/20221031/izrail-1828078278.html
https://ria.ru/20221027/kandelaki-1827172973.html
https://ria.ru/20221027/sobchak-1827121394.html
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ксения собчак, константин богомолов, израиль, российский еврейский конгресс, россия, русская православная церковь, религия
Ксения Собчак, Константин Богомолов, Израиль, Российский еврейский конгресс, Россия, Русская православная церковь, Религия
16:27 31.10.2022
 
Адвокат пояснил, могут ли лишить гражданства Израиля из-за венчания

Гервиц: венчание не обязательно является основанием для лишения гражданства Израиля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Закон о возвращении" запрещает выдачу израильских паспортов "иудеям, потерявшим иудаизм" - то есть тем, кто перешел в другую религию и исполняет ее обряды, это может быть и основанием для лишения уже выданного гражданства, пояснил РИА Новости известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц, комментируя сообщения о получении гражданства Израиля Ксенией Собчак.
Как пояснил адвокат, это имеет отношение только к евреям, а не ко всем, кто имеет право на получение гражданства Израиля. Еврейство передается по материнской линии, а вот право на гражданство, уточнил Гервиц, – и по линии отца. Поэтому, если потенциальный репатриант "еврей по маме-бабушке-прабабабушке", то при смене религии и отправлении чуждых иудаизму религиозных обрядов он теряет право на гражданство Израиля. Если же он "сын-внук еврея" по папиной линии, то он "может исповедовать любую религию и отправлять любые религиозные обряды, так как евреем не является".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 13:01
Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД
Ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių объявил, что Собчак въехала в страну как гражданка Израиля. Из России блогер спешно уехала на фоне возбужденного, по данным RT, в ее отношении уголовного дела о вымогательстве. В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что правоохранительные органы в России могут начать доследственную проверку в отношении Ксении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу о наличии израильского паспорта.
Вместе с тем, в Сети обратили внимание на то, что израильские законы запрещают репатриацию христианам, хотя Собчак в 2019 году совершила обряд венчания с мужем – режиссером Константином Богомоловым. Венчание прошло в храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Тогда в РПЦ пояснили, что все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены. В частности, священник провел с парой беседу о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни.
"В "Законе о возвращении" четко прописано, что еврей имеет право на репатриацию в том случае, если он не перешел добровольно (а это важно) в другую религию. С точки зрения иудейского вероучения вы "иудей, потерявший иудаизм", а с позиции светского законодательства вы теряете право на репатриацию", - объяснил адвокат Эли Гервиц. Но к не "не еврею" - это всё не имеет никакого отношения.
Важная деталь, по его словам: "человек перешел в другую религию осознанно". Например, если его крестили в детстве и после он вообще не ходил в храм и не исполнял обряды, то "это не повод для отказа в репатриации".
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 15:18Шоубиз
Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве
Другое дело, пояснил Гервиц, когда человек участвует в религиозной жизни. В таком случае он считается "евреем, сменившем религию".
"На израильский паспорт могут рассчитывать те, кто является евреем как по материнской, так и отцовской линии до "третьего колена". До внуков. Если ваша прапрапрабабушка и все ее потомки женского пола по линии вашей матери были еврейками – вне зависимости от национальности их мужей – то вы можете считаться евреем. И наоборот: если у вашего прадедушки была жена нееврейка, то следующее поколение уже "теряет" еврейство", - пояснил юрист нюансы израильского законодательства.
Исключение, по его слвоам – несовершеннолетние дети "четвертого поколения", которые при репатриации своих родителей получают ВНЖ. Если они будут проживать в Израиле и отслужат в Армии обороны Израиля, то смогут тоже получить гражданство.
"Все эти момент – как этнические, так и религиозные – претендент на гражданство указывает в специальной анкете при подаче прошения о репатриации. Если же выяснится, что он скрыл что-либо в биографии, то ему могут отказать в визе на ПМЖ. Либо вовсе отозвать гражданство", - подчеркнул адвокат Эли Гервиц.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:16
Посольство Израиля отказалось комментировать сообщения о гражданстве Собчак
 
Ксения СобчакКонстантин БогомоловИзраильРоссийский еврейский конгрессРоссияРусская православная церковьРелигия
 
 
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