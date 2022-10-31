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Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
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Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки
Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки
Читатели британской газеты Daily Mail обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки и потребовали прекратить поддержку Киева РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:53
2022-10-31T17:30
владимир зеленский
украина
россия
киев
в мире
черное море
севастополь
оон
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки и потребовали прекратить поддержку Киева со стороны Лондона."Владимир Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям — именно так Украина и поступила, — ему придется запретить им покидать порты, потому что это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущую ситуацию спровоцировала Украина", — отметила Lula14."Антироссийские санкции не работают, они делают Москву еще сильнее. Наша энергетическая политика делает ее богаче и помогает финансировать военную операцию. Те миллиарды, которые мы вливаем в Украину, делают нас беднее, обогащая при этом производителей оружия. Пожалуйста, остановите этих циничных "ястребов", которые обостряют конфликт с Россией, угрожают нам ядерной войной и уничтожают нашу западную цивилизацию и ценности", — прокомментировал CygneNoir."Перестаньте все валить на Путина! Запад срежиссировал этот конфликт, он его и затягивает — не говоря уже о санкциях, которые ложатся тяжелым бременем на наш народ", — посоветовал sunking101.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие стамбульской продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221031/kosachev-1828148490.html
https://ria.ru/20221031/sdelka-1828109973.html
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владимир зеленский, украина, россия, киев, в мире, черное море, севастополь, оон, владимир путин, лондон
Владимир Зеленский, Украина, Россия, Киев, В мире, Черное море, Севастополь, ООН, Владимир Путин, Лондон
16:53 31.10.2022 (обновлено: 17:30 31.10.2022)
 
Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки

Читатели Daily Mail обвинили Киев в срыве зерновой сделки и призвали прекратить поддержку

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки и потребовали прекратить поддержку Киева со стороны Лондона.

"Путин согласился выпустить корабли с зерном, чтобы накормить весь мир, но украинский лидер решил нарушить условия соглашения и атаковал корабли в Черном море. Это же военное преступление!" — пожаловался Thatsmeback.

"Владимир Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям — именно так Украина и поступила, — ему придется запретить им покидать порты, потому что это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущую ситуацию спровоцировала Украина", — отметила Lula14.
"Антироссийские санкции не работают, они делают Москву еще сильнее. Наша энергетическая политика делает ее богаче и помогает финансировать военную операцию. Те миллиарды, которые мы вливаем в Украину, делают нас беднее, обогащая при этом производителей оружия. Пожалуйста, остановите этих циничных "ястребов", которые обостряют конфликт с Россией, угрожают нам ядерной войной и уничтожают нашу западную цивилизацию и ценности", — прокомментировал CygneNoir.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Без инспекций судов зерновая сделка невозможна, заявил Косачев
"Перестаньте все валить на Путина! Запад срежиссировал этот конфликт, он его и затягивает — не говоря уже о санкциях, которые ложатся тяжелым бременем на наш народ", — посоветовал sunking101.

"Этот конфликт необходимо остановить. Мировые лидеры просто должны захотеть этого так же сильно, как простые люди. Поймите же: мы хотим, чтобы этот конфликт прекратился без всяких промедлений. Оружие ни к чему не ведет. Дроны, ракеты и бомбы никогда не помогут построить лучший мир для наших детей", — высказался Nomorespin.

В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие стамбульской продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияКиевВ миреЧерное мореСевастопольООНВладимир ПутинЛондон
 
 
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