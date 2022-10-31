16:53 31.10.2022 (обновлено: 17:30 31.10.2022)
Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки
Читатели Daily Mail обвинили Киев в срыве зерновой сделки и призвали прекратить поддержку
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки и потребовали прекратить поддержку Киева со стороны Лондона.
"Путин согласился выпустить корабли с зерном, чтобы накормить весь мир, но украинский лидер решил нарушить условия соглашения и атаковал корабли в Черном море. Это же военное преступление!" — пожаловался Thatsmeback.
"Владимир Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям — именно так Украина и поступила, — ему придется запретить им покидать порты, потому что это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущую ситуацию спровоцировала Украина", — отметила Lula14.
"Антироссийские санкции не работают, они делают Москву еще сильнее. Наша энергетическая политика делает ее богаче и помогает финансировать военную операцию. Те миллиарды, которые мы вливаем в Украину, делают нас беднее, обогащая при этом производителей оружия. Пожалуйста, остановите этих циничных "ястребов", которые обостряют конфликт с Россией, угрожают нам ядерной войной и уничтожают нашу западную цивилизацию и ценности", — прокомментировал CygneNoir.
"Перестаньте все валить на Путина! Запад срежиссировал этот конфликт, он его и затягивает — не говоря уже о санкциях, которые ложатся тяжелым бременем на наш народ", — посоветовал sunking101.
"Этот конфликт необходимо остановить. Мировые лидеры просто должны захотеть этого так же сильно, как простые люди. Поймите же: мы хотим, чтобы этот конфликт прекратился без всяких промедлений. Оружие ни к чему не ведет. Дроны, ракеты и бомбы никогда не помогут построить лучший мир для наших детей", — высказался Nomorespin.
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие стамбульской продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>