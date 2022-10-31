https://ria.ru/20221031/ukraina-1828192083.html

Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки

Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022

Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки

Читатели британской газеты Daily Mail обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки и потребовали прекратить поддержку Киева РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:53

2022-10-31T16:53

2022-10-31T17:30

владимир зеленский

украина

россия

киев

в мире

черное море

севастополь

оон

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки и потребовали прекратить поддержку Киева со стороны Лондона."Владимир Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям — именно так Украина и поступила, — ему придется запретить им покидать порты, потому что это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущую ситуацию спровоцировала Украина", — отметила Lula14."Антироссийские санкции не работают, они делают Москву еще сильнее. Наша энергетическая политика делает ее богаче и помогает финансировать военную операцию. Те миллиарды, которые мы вливаем в Украину, делают нас беднее, обогащая при этом производителей оружия. Пожалуйста, остановите этих циничных "ястребов", которые обостряют конфликт с Россией, угрожают нам ядерной войной и уничтожают нашу западную цивилизацию и ценности", — прокомментировал CygneNoir."Перестаньте все валить на Путина! Запад срежиссировал этот конфликт, он его и затягивает — не говоря уже о санкциях, которые ложатся тяжелым бременем на наш народ", — посоветовал sunking101.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие стамбульской продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221031/kosachev-1828148490.html

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828109973.html

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