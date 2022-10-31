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В Раде рассказали об убытках в бюджете Украины из-за воздушных тревог - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828077746.html
В Раде рассказали об убытках в бюджете Украины из-за воздушных тревог
В Раде рассказали об убытках в бюджете Украины из-за воздушных тревог - РИА Новости, 31.10.2022
В Раде рассказали об убытках в бюджете Украины из-за воздушных тревог
Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что из-за масштабных воздушных тревог, которые звучат на территории страны во время... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:00
2022-10-31T13:20
специальная военная операция на украине
даниил гетманцев
украина
верховная рада украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что из-за масштабных воздушных тревог, которые звучат на территории страны во время рабочего дня, экономика теряет около 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США)."Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США) потерь для ВВП", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.Он предложил организовать работу государственных предприятий и частного сектора таким образом, чтобы не терять деньги. "Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно в нерабочее время/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", - добавил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/kiev-1828039353.html
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даниил гетманцев, украина, верховная рада украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Даниил Гетманцев, Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:00 31.10.2022 (обновлено: 13:20 31.10.2022)
 
В Раде рассказали об убытках в бюджете Украины из-за воздушных тревог

Депутат Рады Гетманцев: бюджет из-за воздушных тревог теряет 203 миллиона долларов в день

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что из-за масштабных воздушных тревог, которые звучат на территории страны во время рабочего дня, экономика теряет около 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США).
"Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США) потерь для ВВП", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
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Он предложил организовать работу государственных предприятий и частного сектора таким образом, чтобы не терять деньги. "Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно в нерабочее время/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", - добавил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеДаниил ГетманцевУкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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