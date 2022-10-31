13:00 31.10.2022 (обновлено: 13:20 31.10.2022)
В Раде рассказали об убытках в бюджете Украины из-за воздушных тревог
Депутат Рады Гетманцев: бюджет из-за воздушных тревог теряет 203 миллиона долларов в день
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что из-за масштабных воздушных тревог, которые звучат на территории страны во время рабочего дня, экономика теряет около 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США).
"Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США) потерь для ВВП", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он предложил организовать работу государственных предприятий и частного сектора таким образом, чтобы не терять деньги. "Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно в нерабочее время/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", - добавил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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