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В Киеве и области возникли перебои со связью, сообщили СМИ
В Киеве и области возникли перебои со связью, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
В Киеве и области возникли перебои со связью, сообщили СМИ
Перебои с сотовой связью возникли в Киеве и Киевской области, сообщает в понедельник телеканал 5.ua в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:46
2022-10-31T11:46
2022-10-31T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
киев
украина
киевская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Перебои с сотовой связью возникли в Киеве и Киевской области, сообщает в понедельник телеканал 5.ua в Telegram-канале."В Киеве и области есть перебои с мобильной связью", - говорится в сообщении телеканала.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что часть области осталась без света в результате повреждения энергетической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/kiev-1828043077.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и области возникли перебои со связью, сообщили СМИ
Телеканал 5.ua: в Киеве и области возникли перебои с мобильной связью