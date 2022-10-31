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В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828006961.html
В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ
В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ
Около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:42
2022-10-31T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua"."В Киеве и области насчитали около 10 взрывов. У многих в предместьях столицы пропали свет и вода", - говорится в сообщении издания.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html
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Дарья Буймова
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в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
09:42 31.10.2022 (обновлено: 09:43 31.10.2022)
 
В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ

СМИ: в Киеве и области насчитали около десяти взрывов, в пригороде пропали свет и вода

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве и области насчитали около 10 взрывов. У многих в предместьях столицы пропали свет и вода", - говорится в сообщении издания.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:42Специальная военная операция на Украине
В некоторых районах Киева пропали свет и вода
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:31Специальная военная операция на Украине
Мэр Харькова заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиев
 
 
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