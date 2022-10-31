https://ria.ru/20221031/ukraina-1828006961.html

В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ

В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022

В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ

Около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:42

2022-10-31T09:42

2022-10-31T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua"."В Киеве и области насчитали около 10 взрывов. У многих в предместьях столицы пропали свет и вода", - говорится в сообщении издания.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев