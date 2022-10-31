https://ria.ru/20221031/ukraina-1828006961.html
В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ
В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ
Около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:42
2022-10-31T09:42
2022-10-31T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua"."В Киеве и области насчитали около 10 взрывов. У многих в предместьях столицы пропали свет и вода", - говорится в сообщении издания.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html
https://ria.ru/20221031/kharkov-1828004909.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_394:0:3123:2047_1920x0_80_0_0_13f183469a95c74a5476795dae714329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
09:42 31.10.2022 (обновлено: 09:43 31.10.2022)
В Киеве и области насчитали около десяти взрывов, сообщили СМИ
СМИ: в Киеве и области насчитали около десяти взрывов, в пригороде пропали свет и вода