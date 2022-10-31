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В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу - РИА Новости, 31.10.2022
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Новости СУЭК
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В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу
В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу - РИА Новости, 31.10.2022
В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу
Месячный объём добычи АО "Ургалуголь" (входит в СУЭК) в октябре составил более 1,1 миллиона тонн - это рекордный показатель за 75-летнюю историю предприятия,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:57
2022-10-31T13:57
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
хабаровский край
экономика
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Месячный объём добычи АО "Ургалуголь" (входит в СУЭК) в октябре составил более 1,1 миллиона тонн - это рекордный показатель за 75-летнюю историю предприятия, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании."Высокий темп добычи обеспечили горняки, ведущие разработку угольных пластов открытым способом на разрезах "Правобережный" и "Буреинский". Общий вклад участков открытых горных работ в октябре превысил 700 тысяч тонн. На шахте "Северная", несмотря на сложные горно-геологические условия, удалось выйти на рекордный среднемесячный уровень добычи в 400 тысяч тонн. При этом выполнен целый комплекс мероприятий по соблюдению норм безопасности, позволяющий отрабатывать лаву в таком высокопроизводительном темпе", - говорится в пресс-релизе.Пресс-служба отмечает, что на предприятии на конец месяца уже зафиксирован результат в 8 миллионов тонн добытого угля с начала года.
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сибирская угольная энергетическая компания, хабаровский край, экономика
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Хабаровский край, Экономика
13:57 31.10.2022
 

В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу

© Фото : пресс-служба СУЭК В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу
В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : пресс-служба СУЭК
В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Месячный объём добычи АО "Ургалуголь" (входит в СУЭК) в октябре составил более 1,1 миллиона тонн - это рекордный показатель за 75-летнюю историю предприятия, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании.
"Высокий темп добычи обеспечили горняки, ведущие разработку угольных пластов открытым способом на разрезах "Правобережный" и "Буреинский". Общий вклад участков открытых горных работ в октябре превысил 700 тысяч тонн. На шахте "Северная", несмотря на сложные горно-геологические условия, удалось выйти на рекордный среднемесячный уровень добычи в 400 тысяч тонн. При этом выполнен целый комплекс мероприятий по соблюдению норм безопасности, позволяющий отрабатывать лаву в таком высокопроизводительном темпе", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба отмечает, что на предприятии на конец месяца уже зафиксирован результат в 8 миллионов тонн добытого угля с начала года.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:42Новости СУЭК
СУЭК: угольщикам надо усилить производственные связи с российскими заводами
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияХабаровский крайЭкономика
 
 
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