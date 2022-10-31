https://ria.ru/20221031/ugol-1828098371.html

В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу

В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу - РИА Новости, 31.10.2022

В Хабаровском крае угольщики нарастили добычу

Месячный объём добычи АО "Ургалуголь" (входит в СУЭК) в октябре составил более 1,1 миллиона тонн - это рекордный показатель за 75-летнюю историю предприятия,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:57

2022-10-31T13:57

2022-10-31T13:57

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

хабаровский край

экономика

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Месячный объём добычи АО "Ургалуголь" (входит в СУЭК) в октябре составил более 1,1 миллиона тонн - это рекордный показатель за 75-летнюю историю предприятия, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании."Высокий темп добычи обеспечили горняки, ведущие разработку угольных пластов открытым способом на разрезах "Правобережный" и "Буреинский". Общий вклад участков открытых горных работ в октябре превысил 700 тысяч тонн. На шахте "Северная", несмотря на сложные горно-геологические условия, удалось выйти на рекордный среднемесячный уровень добычи в 400 тысяч тонн. При этом выполнен целый комплекс мероприятий по соблюдению норм безопасности, позволяющий отрабатывать лаву в таком высокопроизводительном темпе", - говорится в пресс-релизе.Пресс-служба отмечает, что на предприятии на конец месяца уже зафиксирован результат в 8 миллионов тонн добытого угля с начала года.

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хабаровский край

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания, хабаровский край, экономика