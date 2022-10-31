Рейтинг@Mail.ru
ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/udobreniya-1828250638.html
ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений
ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений - РИА Новости, 31.10.2022
ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений
ООН ожидает, что все страны будут исполнять Меморандум о предоставлении доступа на мировые рынки для российских удобрений, заявил заместитель генерального... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:17
2022-10-31T19:52
оон
россия
в мире
экономика
украина
мартин гриффитс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_0:146:3120:1900_1920x0_80_0_0_3307ee671c5f17e3d2e977f119b1c58b.jpg
ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН ожидает, что все страны будут исполнять Меморандум о предоставлении доступа на мировые рынки для российских удобрений, заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс."Мы настаиваем, как и всегда, на том, что экспорт из обеих этих глобальных житниц, Украины и России, жизненно важен. Нам нужен беспрепятственный экспорт из обеих стран, - сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности ООН. - Позвольте мне также очень четко заявить, что мы ожидаем, что все государства-члены будут работать над поддержкой реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией, чтобы гарантировать, что их собственный экспорт продуктов питания и удобрений может выйти на мировые рынки".
https://ria.ru/20221027/udobreniya-1827366039.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_196:0:2923:2045_1920x0_80_0_0_744cbe5805c779c163637b5f88ab71dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, россия, в мире, экономика, украина, мартин гриффитс
ООН, Россия, В мире, Экономика, Украина, Мартин Гриффитс
19:17 31.10.2022 (обновлено: 19:52 31.10.2022)
 
ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений

ООН ожидает, что все страны будут выполнять меморандум об экспорте российских удобрений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН ожидает, что все страны будут исполнять Меморандум о предоставлении доступа на мировые рынки для российских удобрений, заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.
"Мы настаиваем, как и всегда, на том, что экспорт из обеих этих глобальных житниц, Украины и России, жизненно важен. Нам нужен беспрепятственный экспорт из обеих стран, - сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности ООН. - Позвольте мне также очень четко заявить, что мы ожидаем, что все государства-члены будут работать над поддержкой реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией, чтобы гарантировать, что их собственный экспорт продуктов питания и удобрений может выйти на мировые рынки".
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 21:12
Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения
 
ООНРоссияВ миреЭкономикаУкраинаМартин Гриффитс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала