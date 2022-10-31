https://ria.ru/20221031/udobreniya-1828250638.html
ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений
ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений - РИА Новости, 31.10.2022
ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений
ООН ожидает, что все страны будут исполнять Меморандум о предоставлении доступа на мировые рынки для российских удобрений, заявил заместитель генерального... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:17
2022-10-31T19:17
2022-10-31T19:52
оон
россия
в мире
экономика
украина
мартин гриффитс
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ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН ожидает, что все страны будут исполнять Меморандум о предоставлении доступа на мировые рынки для российских удобрений, заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс."Мы настаиваем, как и всегда, на том, что экспорт из обеих этих глобальных житниц, Украины и России, жизненно важен. Нам нужен беспрепятственный экспорт из обеих стран, - сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности ООН. - Позвольте мне также очень четко заявить, что мы ожидаем, что все государства-члены будут работать над поддержкой реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией, чтобы гарантировать, что их собственный экспорт продуктов питания и удобрений может выйти на мировые рынки".
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оон, россия, в мире, экономика, украина, мартин гриффитс
ООН, Россия, В мире, Экономика, Украина, Мартин Гриффитс
19:17 31.10.2022 (обновлено: 19:52 31.10.2022)
ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений
ООН ожидает, что все страны будут выполнять меморандум об экспорте российских удобрений