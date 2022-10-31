https://ria.ru/20221031/udobreniya-1828250638.html

ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений

ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений - РИА Новости, 31.10.2022

ООН ожидает выполнения меморандума об экспорте российских удобрений

ООН ожидает, что все страны будут исполнять Меморандум о предоставлении доступа на мировые рынки для российских удобрений, заявил заместитель генерального... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:17

2022-10-31T19:17

2022-10-31T19:52

оон

россия

в мире

экономика

украина

мартин гриффитс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_0:146:3120:1900_1920x0_80_0_0_3307ee671c5f17e3d2e977f119b1c58b.jpg

ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН ожидает, что все страны будут исполнять Меморандум о предоставлении доступа на мировые рынки для российских удобрений, заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс."Мы настаиваем, как и всегда, на том, что экспорт из обеих этих глобальных житниц, Украины и России, жизненно важен. Нам нужен беспрепятственный экспорт из обеих стран, - сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности ООН. - Позвольте мне также очень четко заявить, что мы ожидаем, что все государства-члены будут работать над поддержкой реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией, чтобы гарантировать, что их собственный экспорт продуктов питания и удобрений может выйти на мировые рынки".

https://ria.ru/20221027/udobreniya-1827366039.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, россия, в мире, экономика, украина, мартин гриффитс