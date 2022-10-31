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В Волгоградской области пройдут учения по гражданской обороне - РИА Новости, 31.10.2022
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В Волгоградской области пройдут учения по гражданской обороне
В Волгоградской области пройдут учения по гражданской обороне - РИА Новости, 31.10.2022
В Волгоградской области пройдут учения по гражданской обороне
Межведомственные учения по гражданской обороне пройдут в Волгоградской области 8 ноября, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:49
2022-10-31T14:49
андрей бочаров
волгоградская область
россия
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Межведомственные учения по гражданской обороне пройдут в Волгоградской области 8 ноября, сообщил губернатор Андрей Бочаров.На территории Волгоградской области указом президента РФ 19 октября введён уровень повышенной готовности."С целью практической отработки мероприятий по защите населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принято решение о проведении 8 ноября текущего года на территории Волгоградской области комплексных межведомственных учений по гражданской обороне", — цитирует пресс-служба администрации области слова Бочарова.По данным ведомства, в учениях примут участие коммунальные и транспортные предприятия, торговые организации. Также во время мероприятия проверят систему оповещения населения об опасности.
https://ria.ru/20221028/volga-1827682078.html
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андрей бочаров, волгоградская область, россия, безопасность
Андрей Бочаров, Волгоградская область, Россия, Безопасность
14:49 31.10.2022
 
В Волгоградской области пройдут учения по гражданской обороне

Губернатор Бочаров: учения по гражданской обороне пройдут в Волгоградской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на Волгоград
Вид на Волгоград - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Межведомственные учения по гражданской обороне пройдут в Волгоградской области 8 ноября, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
На территории Волгоградской области указом президента РФ 19 октября введён уровень повышенной готовности.
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"С целью практической отработки мероприятий по защите населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принято решение о проведении 8 ноября текущего года на территории Волгоградской области комплексных межведомственных учений по гражданской обороне", — цитирует пресс-служба администрации области слова Бочарова.
По данным ведомства, в учениях примут участие коммунальные и транспортные предприятия, торговые организации. Также во время мероприятия проверят систему оповещения населения об опасности.
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Андрей БочаровВолгоградская областьРоссияБезопасность
 
 
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