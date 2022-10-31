https://ria.ru/20221031/ucheniya-1828125057.html

В Волгоградской области пройдут учения по гражданской обороне

В Волгоградской области пройдут учения по гражданской обороне - РИА Новости, 31.10.2022

В Волгоградской области пройдут учения по гражданской обороне

Межведомственные учения по гражданской обороне пройдут в Волгоградской области 8 ноября, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:49

2022-10-31T14:49

2022-10-31T14:49

андрей бочаров

волгоградская область

россия

безопасность

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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Межведомственные учения по гражданской обороне пройдут в Волгоградской области 8 ноября, сообщил губернатор Андрей Бочаров.На территории Волгоградской области указом президента РФ 19 октября введён уровень повышенной готовности."С целью практической отработки мероприятий по защите населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принято решение о проведении 8 ноября текущего года на территории Волгоградской области комплексных межведомственных учений по гражданской обороне", — цитирует пресс-служба администрации области слова Бочарова.По данным ведомства, в учениях примут участие коммунальные и транспортные предприятия, торговые организации. Также во время мероприятия проверят систему оповещения населения об опасности.

https://ria.ru/20221028/volga-1827682078.html

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волгоградская область

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андрей бочаров, волгоградская область, россия, безопасность