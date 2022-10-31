СМИ: США и Южная Корея начали крупные совместные военные учения
Ренхап: около 240 военных самолетов задействованы в американо-южнокорейских учениях
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Около 240 военных самолетов задействованы в начинающихся в понедельник совместных американо-южнокорейских военных учениях Vigilant Storm, сообщило информационное агентство Рёнхап.
По его данным, учения призваны дать "мощный сигнал" КНДР, которая, как предполагается, может провести свое седьмое испытание ядерного оружия. При этом Рёнхап признает, что демонстрация силы США и Южной Кореи может спровоцировать КНДР на ответные действия.
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"Предполагается вероятность и того, что на это последует ответная демонстрация военной мощи Северной Кореи", - передает агентство.
Учения Vigilant Storm продлятся до 4 ноября. В них будут задействованы около 140 самолетов южнокорейских ВВС, в том числе истребители F-35A, F-15K, KF-16, заправочный самолет KC-330, а с американской стороны - около сотни самолетов, в том числе истребители F-35B, самолет электронной разведки EA-18, самолет-шпион U-2.
Кроме того, на учения брошены войска морской пехоты, военно-морских и сухопутных сил США. Впервые к учениям в Южной Корее подключатся самолет заправщик австралийских ВВС модели KC-30A и истребитель-невидимка F-35B с авиабазы Ивакуни в Японии.
Формально КНДР и США находятся в состоянии войны, которая шла на Корейском полуострове в 1950-1953 годах до тех пор, пока не было подписано соглашение о перемирии. Пхеньян неоднократно добивался замены этого соглашения на договор о мире, однако американцы уклоняются от этого и сохраняют на юге полуострова около 28,5 тысячи своих солдат под предлогом "северокорейской угрозы".