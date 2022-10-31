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Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба
Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба
Выбор Турции как газового хаба понятен, так как работать напрямую с Европой сложно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:31
2022-10-31T23:31
владимир путин
турция
европа
россия
экономика
в мире
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Выбор Турции как газового хаба понятен, так как работать напрямую с Европой сложно, заявил президент России Владимир Путин."Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае, в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита России, Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826609476.html
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владимир путин, турция, европа, россия, экономика, в мире
Владимир Путин, Турция, Европа, Россия, Экономика, В мире
23:31 31.10.2022
 
Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба

Путин объяснил выбор Турции в качестве газового хаба сложностью работы напрямую с Европой

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Выбор Турции как газового хаба понятен, так как работать напрямую с Европой сложно, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае, в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита России, Армении и Азербайджана.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 13:29
Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией
 
Владимир ПутинТурцияЕвропаРоссияЭкономикаВ мире
 
 
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