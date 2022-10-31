https://ria.ru/20221031/turtsiya-1828288590.html

Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба

Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба - РИА Новости, 31.10.2022

Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба

Выбор Турции как газового хаба понятен, так как работать напрямую с Европой сложно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:31

2022-10-31T23:31

2022-10-31T23:31

владимир путин

турция

европа

россия

экономика

в мире

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Выбор Турции как газового хаба понятен, так как работать напрямую с Европой сложно, заявил президент России Владимир Путин."Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае, в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита России, Армении и Азербайджана.

https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826609476.html

турция

европа

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владимир путин, турция, европа, россия, экономика, в мире