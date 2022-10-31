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Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2022
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Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол
Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2022
Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол
Запад, используя любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к санкциям против России, заявил чрезвычайный и полномочный... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:33
2022-10-31T09:33
алексей ерхов
владимир путин
сша
турция
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Запад, используя любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к санкциям против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов."Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям. Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров. Россия не одобряет такие действия, никому не нравятся такие методы. Но, конечно, решение не за нами, его будет принимать Турция, ее правительство, бизнесмены и народ", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya, отвечая на вопрос о том, каково будет отношение России к возможным требованиям ЕС и США по введению Турцией антироссийских санкций.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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сша
турция
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алексей ерхов, владимир путин, сша, турция, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Алексей Ерхов, Владимир Путин, США, Турция, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
09:33 31.10.2022
 
Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол

Посол Ерхов: Запад шантажирует Турцию, пытаясь заставить ее присоединиться к санкциям

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Запад, используя любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к санкциям против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям. Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров. Россия не одобряет такие действия, никому не нравятся такие методы. Но, конечно, решение не за нами, его будет принимать Турция, ее правительство, бизнесмены и народ", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya, отвечая на вопрос о том, каково будет отношение России к возможным требованиям ЕС и США по введению Турцией антироссийских санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Сухогруз с зерном - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 23:45
Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки
 
Алексей ЕрховВладимир ПутинСШАТурцияРоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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