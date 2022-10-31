Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол
Посол Ерхов: Запад шантажирует Турцию, пытаясь заставить ее присоединиться к санкциям
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Запад, используя любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к санкциям против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям. Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров. Россия не одобряет такие действия, никому не нравятся такие методы. Но, конечно, решение не за нами, его будет принимать Турция, ее правительство, бизнесмены и народ", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya, отвечая на вопрос о том, каково будет отношение России к возможным требованиям ЕС и США по введению Турцией антироссийских санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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