https://ria.ru/20221031/turtsiya-1828005340.html

Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол

Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2022

Запад хочет заставить Турцию присоединиться к санкциям, заявил посол

Запад, используя любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к санкциям против России, заявил чрезвычайный и полномочный... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:33

2022-10-31T09:33

2022-10-31T09:33

алексей ерхов

владимир путин

сша

турция

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Запад, используя любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к санкциям против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов."Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям. Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров. Россия не одобряет такие действия, никому не нравятся такие методы. Но, конечно, решение не за нами, его будет принимать Турция, ее правительство, бизнесмены и народ", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya, отвечая на вопрос о том, каково будет отношение России к возможным требованиям ЕС и США по введению Турцией антироссийских санкций.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827975287.html

сша

турция

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей ерхов, владимир путин, сша, турция, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии