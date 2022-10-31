https://ria.ru/20221031/turtsiya-1827995483.html
Россия и Турция начали обсуждение проекта хаба на экспертном уровне
Россия и Турция начали обсуждение проекта хаба на экспертном уровне - РИА Новости, 31.10.2022
Россия и Турция начали обсуждение проекта хаба на экспертном уровне
Москва и Анкара обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:08
2022-10-31T08:08
2022-10-31T10:43
алексей ерхов
владимир путин
россия
турция
черное море
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Москва и Анкара обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Dünya."Насколько я понимаю, наши страны сейчас обсуждают этот вопрос на экспертном уровне. Конечно, здесь очень важны детали. Мы будем проинформированы, как только будут достигнуты договоренности", — сказал дипломат.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Москва могла бы переместить транзит топлива с "Северных потоков" в регион Черного моря. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждения магистралей.
https://radiosputnik.ria.ru/20221027/gazprom-1827160584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей ерхов, владимир путин, россия, турция, черное море, санкции в отношении россии
Алексей Ерхов, Владимир Путин, Россия, Турция, Черное море, Санкции в отношении России
08:08 31.10.2022 (обновлено: 10:43 31.10.2022)
Россия и Турция начали обсуждение проекта хаба на экспертном уровне
Посол Ерхов: Москва и Анкара начали обсуждение проекта газового хаба на экспертном уровне