https://ria.ru/20221031/turtsiya-1827995483.html

Россия и Турция начали обсуждение проекта хаба на экспертном уровне

Россия и Турция начали обсуждение проекта хаба на экспертном уровне - РИА Новости, 31.10.2022

Россия и Турция начали обсуждение проекта хаба на экспертном уровне

Москва и Анкара обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:08

2022-10-31T08:08

2022-10-31T10:43

алексей ерхов

владимир путин

россия

турция

черное море

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Москва и Анкара обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Dünya."Насколько я понимаю, наши страны сейчас обсуждают этот вопрос на экспертном уровне. Конечно, здесь очень важны детали. Мы будем проинформированы, как только будут достигнуты договоренности", — сказал дипломат.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Москва могла бы переместить транзит топлива с "Северных потоков" в регион Черного моря. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждения магистралей.

https://radiosputnik.ria.ru/20221027/gazprom-1827160584.html

россия

турция

черное море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей ерхов, владимир путин, россия, турция, черное море, санкции в отношении россии