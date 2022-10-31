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В Калужской области приняли стратегию развития туризма до 2030 года - РИА Новости, 31.10.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221031/turizm-1828210723.html
В Калужской области приняли стратегию развития туризма до 2030 года
В Калужской области приняли стратегию развития туризма до 2030 года - РИА Новости, 31.10.2022
В Калужской области приняли стратегию развития туризма до 2030 года
В Калужской области утверждена стратегия развития туризма региона на период до 2030 года, сообщает областное правительство. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:38
2022-10-31T17:38
калужская область
общество
новости - туризм
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. В Калужской области утверждена стратегия развития туризма региона на период до 2030 года, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша провел заседание регионального правительства. Кабинету министров на утверждение был представлен документ "Стратегия развития туризма в Калужской области на период до 2030 года".По словам представляющего документ министра культуры и туризма области Павла Суслова, информационной базой для разработки стратегии являлся комплексный анализ развития сферы туризма и гостеприимства региона за последние 10 лет. Участие в предварительном обсуждении документа приняли 60 экспертов, в том числе представители бизнеса."В приоритете – пространственное развитие и развитие туриндустрии, развитие системы продвижения и повышения узнаваемости туристских ресурсов и брендов, а также совершенствование управления в сфере туризма", - подчеркнул Суслов.Владислав Шапша подчеркнул значимость туристической отрасли для благополучия региона и отметил грамотную организацию обсуждения проекта стратегии. "Это важнейшая отрасль нашей экономики. И то, что бизнес принял непосредственное участие в обсуждении этой стратеги, говорит о том, что есть небезосновательные надежды на успех этого направления", - подчеркнул губернатор.Заместитель областного министра культуры и туризма, глава управления развития туризма Полина Коченкова отметила, что стратегия отражает текущую ситуацию в сфере туризма в регионе и ставит актуальные задачи. "Но самое главное – она приводит к единому пониманию целей всеми участниками процесса. Важно как можно быстрее приступить к ее реализации. Как только стратегия будет принята, мы подготовим дорожную карту. Реализация пройдет в три этапа: 2023-2024 годы, 2025-2026 годы и 2027-2030 годы", – сказала Полина Коченкова.Участники заседания поддержали принятие документа, отметив, что он направлен на комплексное устойчивое развитие сферы туризма Калужской области. Губернатор пожелал успехов в реализации всех обозначенных планов.
https://ria.ru/20221025/turisty-1826752332.html
https://ria.ru/20220914/oez-1816815141.html
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общество, новости - туризм, владислав шапша, калужская область
Калужская область, Общество, Новости - Туризм, Владислав Шапша, Калужская область
17:38 31.10.2022
 
В Калужской области приняли стратегию развития туризма до 2030 года

Правительство Калужской области утвердило стратегию развития туризма до 2030 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкДом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге
Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. В Калужской области утверждена стратегия развития туризма региона на период до 2030 года, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша провел заседание регионального правительства. Кабинету министров на утверждение был представлен документ "Стратегия развития туризма в Калужской области на период до 2030 года".
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По словам представляющего документ министра культуры и туризма области Павла Суслова, информационной базой для разработки стратегии являлся комплексный анализ развития сферы туризма и гостеприимства региона за последние 10 лет. Участие в предварительном обсуждении документа приняли 60 экспертов, в том числе представители бизнеса.
"В приоритете – пространственное развитие и развитие туриндустрии, развитие системы продвижения и повышения узнаваемости туристских ресурсов и брендов, а также совершенствование управления в сфере туризма", - подчеркнул Суслов.
Владислав Шапша подчеркнул значимость туристической отрасли для благополучия региона и отметил грамотную организацию обсуждения проекта стратегии. "Это важнейшая отрасль нашей экономики. И то, что бизнес принял непосредственное участие в обсуждении этой стратеги, говорит о том, что есть небезосновательные надежды на успех этого направления", - подчеркнул губернатор.
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Заместитель областного министра культуры и туризма, глава управления развития туризма Полина Коченкова отметила, что стратегия отражает текущую ситуацию в сфере туризма в регионе и ставит актуальные задачи. "Но самое главное – она приводит к единому пониманию целей всеми участниками процесса. Важно как можно быстрее приступить к ее реализации. Как только стратегия будет принята, мы подготовим дорожную карту. Реализация пройдет в три этапа: 2023-2024 годы, 2025-2026 годы и 2027-2030 годы", – сказала Полина Коченкова.
Участники заседания поддержали принятие документа, отметив, что он направлен на комплексное устойчивое развитие сферы туризма Калужской области. Губернатор пожелал успехов в реализации всех обозначенных планов.
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