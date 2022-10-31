https://ria.ru/20221031/trevoga-1828276027.html

В Полтавской области объявили воздушную тревогу

В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2022

В Полтавской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:56

2022-10-31T21:56

2022-10-31T21:56

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

владимир зеленский

украина

харьков

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин."Воздушная тревога – область! Ракетная опасность", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

украина

харьков

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Наталья Макарова

в мире, полтавская область, владимир зеленский, украина, харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины