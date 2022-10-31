Рейтинг@Mail.ru
В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/trevoga-1828276027.html
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2022
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:56
2022-10-31T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
владимир зеленский
украина
харьков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802420975_0:1578:2048:2730_1920x0_80_0_0_f32b80996a051d5ced63feea366f3805.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин."Воздушная тревога – область! Ракетная опасность", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802420975_0:1027:2048:2563_1920x0_80_0_0_2fc81037fa8233c7b2fa462eeb30d268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, полтавская область, владимир зеленский, украина, харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
21:56 31.10.2022
 
В Полтавской области объявили воздушную тревогу

Глава полтавской ОВА Лунин: в области объявлена воздушная тревога

CC BY-SA 3.0 / Batsv / Памятник на месте отдыха Петра 1 после Полтавской битвы
Памятник на месте отдыха Петра 1 после Полтавской битвы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Batsv /
Памятник на месте отдыха Петра 1 после Полтавской битвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Воздушная тревога – область! Ракетная опасность", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьВладимир ЗеленскийУкраинаХарьковВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала