https://ria.ru/20221031/trevoga-1827985539.html

СМИ: в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога

СМИ: в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 31.10.2022

СМИ: в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе и в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T02:37

2022-10-31T02:37

2022-10-31T02:37

специальная военная операция на украине

украина

киев

запорожская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе и в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В большинстве регионов Украины воздушная тревога", - говорится в сообщении издания.Согласно карте, прилагаемой изданием, тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.Киевская городская администрация в своем Telegram-канале также сообщила о воздушной тревоге.

https://ria.ru/20221030/trevoga-1827836967.html

украина

киев

запорожская область

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украина, киев, запорожская область