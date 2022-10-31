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СМИ: в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/trevoga-1827985539.html
СМИ: в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога
СМИ: в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ: в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе и в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T02:37
2022-10-31T02:37
специальная военная операция на украине
украина
киев
запорожская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе и в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В большинстве регионов Украины воздушная тревога", - говорится в сообщении издания.Согласно карте, прилагаемой изданием, тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.Киевская городская администрация в своем Telegram-канале также сообщила о воздушной тревоге.
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украина
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украина, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Запорожская область
02:37 31.10.2022
 
СМИ: в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога

"Страна.ua": в большинстве регионов Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе и в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В большинстве регионов Украины воздушная тревога", - говорится в сообщении издания.
Согласно карте, прилагаемой изданием, тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Киевская городская администрация в своем Telegram-канале также сообщила о воздушной тревоге.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 02:12Специальная военная операция на Украине
В Одесской области объявлена воздушная тревога
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЗапорожская область
 
 
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