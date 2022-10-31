https://ria.ru/20221031/tovarooborot-1828133738.html

Россия и КНР уверены в скором достижении цели по товарообороту в $200 млрд

Россия и КНР уверены в скором достижении цели по товарообороту в $200 млрд - РИА Новости, 31.10.2022

Россия и КНР уверены в скором достижении цели по товарообороту в $200 млрд

Посол России в Китае Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй в ходе встречи в понедельник отметили, что поставленная лидерами двух стран цель доведения... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:25

2022-10-31T15:25

2022-10-31T15:25

россия-китай: главное

китай

россия

мид кнр

брикс

шос

игорь моргулов

хун лэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828149222_0:215:2185:1445_1920x0_80_0_0_3e417b025905dc472cbffa5bdf350e8d.jpg

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй в ходе встречи в понедельник отметили, что поставленная лидерами двух стран цель доведения товарооборота до 200 миллиардов долларов может быть достигнута в ближайшей перспективе, сообщает посольство РФ в Пекине.Отмечается, что "в ходе встречи с Ма Чжаосюем стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего и международного характера, обсудили углубление сотрудничества двух стран в многосторонних форматах, включая ШОС и БРИКС, а также другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес".Вместе с тем, "стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота России и Китая, который за первые девять месяцев текущего года вырос в годовом исчислении на 32,5%, достигнув 136,08 миллиарда долларов".По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20221031/kitay-1828040137.html

https://ria.ru/20221029/kitay-1827707955.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, мид кнр, брикс, шос, игорь моргулов, хун лэй