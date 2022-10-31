Россия и КНР уверены в скором достижении цели по товарообороту в $200 млрд
© Фото : Посольство РФ в КитаеПосол России в Китае Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи
© Фото : Посольство РФ в Китае
Посол России в Китае Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй в ходе встречи в понедельник отметили, что поставленная лидерами двух стран цель доведения товарооборота до 200 миллиардов долларов может быть достигнута в ближайшей перспективе, сообщает посольство РФ в Пекине.
"Посол России в Китае Игорь Моргулов 31 октября провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем, а также передал копии верительных грамот Директору протокольного департамента китайского МИД Хун Лэю. Это первый рабочий контакт российского посла после его прибытия в КНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что "в ходе встречи с Ма Чжаосюем стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего и международного характера, обсудили углубление сотрудничества двух стран в многосторонних форматах, включая ШОС и БРИКС, а также другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес".
"Игорь Моргулов заявил, что под руководством глав двух государств российско-китайские отношения вышли на небывалый в истории высокий уровень. Посол отметил, что укрепление всесторонних связей с Китаем является одним из приоритетов внешней политики Российской Федерации", - указали в посольстве.
Вместе с тем, "стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота России и Китая, который за первые девять месяцев текущего года вырос в годовом исчислении на 32,5%, достигнув 136,08 миллиарда долларов".
"Констатировали, что поставленная лидерами цель доведения товарооборота до 200 миллиардов долларов может быть достигнута в ближайшей перспективе", - подчеркнули в посольстве.
По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.