Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области мусорный полигон будет защищать аэропорт от птиц - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221031/tambov-1828153915.html
В Тамбовской области мусорный полигон будет защищать аэропорт от птиц
В Тамбовской области мусорный полигон будет защищать аэропорт от птиц - РИА Новости, 31.10.2022
В Тамбовской области мусорный полигон будет защищать аэропорт от птиц
Тамбовская область стала первым регионом РФ, где провели исследования на расположенном вблизи аэродрома мусорном полигоне в целях защиты от скопления птиц и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:38
2022-10-31T19:38
туризм
туризм
тамбовская область
российский экологический оператор
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
новости - туризм
аэропорты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_58a65cfc26d9052d38b65bdbe3b37466.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тамбовская область стала первым регионом РФ, где провели исследования на расположенном вблизи аэродрома мусорном полигоне в целях защиты от скопления птиц и устранили нарушения, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора."Тамбовская область — первый регион, где объект, расположенный вблизи действующих аэродромов, выполнил рекомендации по оснащению мерами и средствами защиты от проникновения и скопления птиц по результатам орнитологических исследований", — цитирует пресс-служба главу РЭО Дениса Буцаева.Он уточнил, что проект постановления, по которому проводилось исследование, еще не принят, он в разработке, но Тамбовская область устранила замечания.Кроме того, в следующем году объект будет модернизирован, благодаря чему регион сможет достичь снижения на 50 процентов отходов, которые направляются на полигоны, раньше установленного нацпроектом "Экология" срока (2030 год).Ранее птицы, которые живут на сортировках и свалках, становились причиной аварийных ситуаций с авиатранспортом. Минтранс ужесточил требования к безопасности земель рядом с аэропортами, и, как сообщал РИА Новости в декабре 2021 года глава Минприроды Александр Козлов, находящиеся вблизи аэропортов места сортировки отходов и мусорные полигоны закрывать не будут, а оснастят системами отпугивания птиц.
https://ria.ru/20220707/uralskieavialinii-1800927537.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0cb6267e3f2854123a7a7ea4eb89c045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, тамбовская область, российский экологический оператор, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм, аэропорты
Туризм, Туризм, Тамбовская область, Российский экологический оператор, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Новости - Туризм, Аэропорты
19:38 31.10.2022
 
В Тамбовской области мусорный полигон будет защищать аэропорт от птиц

Мусорный полигон в Тамбовской области первым в РФ принял меры по защите аэродромов от птиц

© Фото : Администрация Тамбовской областиАэропорт "Тамбов" (Донское)
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Администрация Тамбовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тамбовская область стала первым регионом РФ, где провели исследования на расположенном вблизи аэродрома мусорном полигоне в целях защиты от скопления птиц и устранили нарушения, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора.
"Тамбовская область — первый регион, где объект, расположенный вблизи действующих аэродромов, выполнил рекомендации по оснащению мерами и средствами защиты от проникновения и скопления птиц по результатам орнитологических исследований", — цитирует пресс-служба главу РЭО Дениса Буцаева.
Он уточнил, что проект постановления, по которому проводилось исследование, еще не принят, он в разработке, но Тамбовская область устранила замечания.
Кроме того, в следующем году объект будет модернизирован, благодаря чему регион сможет достичь снижения на 50 процентов отходов, которые направляются на полигоны, раньше установленного нацпроектом "Экология" срока (2030 год).
Ранее птицы, которые живут на сортировках и свалках, становились причиной аварийных ситуаций с авиатранспортом. Минтранс ужесточил требования к безопасности земель рядом с аэропортами, и, как сообщал РИА Новости в декабре 2021 года глава Минприроды Александр Козлов, находящиеся вблизи аэропортов места сортировки отходов и мусорные полигоны закрывать не будут, а оснастят системами отпугивания птиц.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии заходит на посадку в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 14:09Туризм
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском
 
ТуризмТуризмТамбовская областьРоссийский экологический операторМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Новости - ТуризмАэропорты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала