https://ria.ru/20221031/tambov-1828153915.html

В Тамбовской области мусорный полигон будет защищать аэропорт от птиц

В Тамбовской области мусорный полигон будет защищать аэропорт от птиц - РИА Новости, 31.10.2022

В Тамбовской области мусорный полигон будет защищать аэропорт от птиц

Тамбовская область стала первым регионом РФ, где провели исследования на расположенном вблизи аэродрома мусорном полигоне в целях защиты от скопления птиц и... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:38

2022-10-31T19:38

2022-10-31T19:38

туризм

туризм

тамбовская область

российский экологический оператор

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

новости - туризм

аэропорты

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тамбовская область стала первым регионом РФ, где провели исследования на расположенном вблизи аэродрома мусорном полигоне в целях защиты от скопления птиц и устранили нарушения, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора."Тамбовская область — первый регион, где объект, расположенный вблизи действующих аэродромов, выполнил рекомендации по оснащению мерами и средствами защиты от проникновения и скопления птиц по результатам орнитологических исследований", — цитирует пресс-служба главу РЭО Дениса Буцаева.Он уточнил, что проект постановления, по которому проводилось исследование, еще не принят, он в разработке, но Тамбовская область устранила замечания.Кроме того, в следующем году объект будет модернизирован, благодаря чему регион сможет достичь снижения на 50 процентов отходов, которые направляются на полигоны, раньше установленного нацпроектом "Экология" срока (2030 год).Ранее птицы, которые живут на сортировках и свалках, становились причиной аварийных ситуаций с авиатранспортом. Минтранс ужесточил требования к безопасности земель рядом с аэропортами, и, как сообщал РИА Новости в декабре 2021 года глава Минприроды Александр Козлов, находящиеся вблизи аэропортов места сортировки отходов и мусорные полигоны закрывать не будут, а оснастят системами отпугивания птиц.

https://ria.ru/20220707/uralskieavialinii-1800927537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, тамбовская область, российский экологический оператор, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм, аэропорты