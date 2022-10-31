https://ria.ru/20221031/suda-1828264273.html
МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо
МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо - РИА Новости, 31.10.2022
МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо
Движение судов по коридору безопасности в Чёрном море является недопустимым, поскольку Киев использует его для ведения боевых действий против России, сообщили в РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:42
2022-10-31T20:42
2022-10-31T20:47
россия
киев
черное море
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение судов по коридору безопасности в Чёрном море является недопустимым, поскольку Киев использует его для ведения боевых действий против России, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."…Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование украинских войск используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - заявили в министерстве.
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Россия, Киев, Черное море
20:42 31.10.2022 (обновлено: 20:47 31.10.2022)
МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо
Минобороны заявило, что движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо