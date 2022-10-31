https://ria.ru/20221031/suda-1828264273.html

МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо

МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо - РИА Новости, 31.10.2022

МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо

Движение судов по коридору безопасности в Чёрном море является недопустимым, поскольку Киев использует его для ведения боевых действий против России, сообщили в РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T20:42

2022-10-31T20:42

2022-10-31T20:47

россия

киев

черное море

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение судов по коридору безопасности в Чёрном море является недопустимым, поскольку Киев использует его для ведения боевых действий против России, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."…Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование украинских войск используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20221031/suda-1828252031.html

россия

киев

черное море

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россия, киев, черное море