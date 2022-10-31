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МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо - РИА Новости, 31.10.2022
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МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо
МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо - РИА Новости, 31.10.2022
МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо
Движение судов по коридору безопасности в Чёрном море является недопустимым, поскольку Киев использует его для ведения боевых действий против России, сообщили в РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:42
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россия
киев
черное море
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение судов по коридору безопасности в Чёрном море является недопустимым, поскольку Киев использует его для ведения боевых действий против России, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."…Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование украинских войск используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - заявили в министерстве.
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россия, киев, черное море
Россия, Киев, Черное море
20:42 31.10.2022 (обновлено: 20:47 31.10.2022)
 
МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо

Минобороны заявило, что движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКорабли в Черном море
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Корабли в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение судов по коридору безопасности в Чёрном море является недопустимым, поскольку Киев использует его для ведения боевых действий против России, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"…Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование украинских войск используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - заявили в министерстве.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает во время заседания Совета безопасности по вопросу поставок зерна из Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 19:24
Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя
 
РоссияКиевЧерное море
 
 
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