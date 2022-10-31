https://ria.ru/20221031/stroitelstvo-1828066267.html

Три дома и школу в Лебедяни сдадут в строй к концу года

Три дома и школу в Лебедяни сдадут в строй к концу года - РИА Новости, 31.10.2022

Три дома и школу в Лебедяни сдадут в строй к концу года

Три пятиэтажных дома и новую школу на 500 учеников планируется сдать в эксплуатацию к новому году в райцентре Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроектов,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:27

2022-10-31T12:27

2022-10-31T12:27

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

жилье

нацпроекты

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ЛИПЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Три пятиэтажных дома и новую школу на 500 учеников планируется сдать в эксплуатацию к новому году в райцентре Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, жилье в многоквартирных домах получат переселенцы из аварийного жилья - участники федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда". Сейчас строительство зданий находится на заключительном этапе. В одном из домов подрядчик уже завершает облицовку фасада и чистовую отделку квартир, ещё два дома – на очереди. Возведение ещё одного объекта – школы на 500 учеников, – ведётся по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Подрядчик приступил к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории: отсыпал щебнем подъездные пути, смонтировал необходимое оборудование на спортивной и игровой площадках."В регионе большое внимание уделяется развитию муниципалитетов, как с помощью национальных проектов, так и благодаря другим программам. Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и вовремя", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221026/dorogi-1826942167.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, общество, жилье, нацпроекты