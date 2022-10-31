https://ria.ru/20221031/stroitelstvo-1828066267.html
Три дома и школу в Лебедяни сдадут в строй к концу года
Три дома и школу в Лебедяни сдадут в строй к концу года - РИА Новости, 31.10.2022
Три дома и школу в Лебедяни сдадут в строй к концу года
Три пятиэтажных дома и новую школу на 500 учеников планируется сдать в эксплуатацию к новому году в райцентре Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроектов,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:27
2022-10-31T12:27
2022-10-31T12:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
жилье
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Три пятиэтажных дома и новую школу на 500 учеников планируется сдать в эксплуатацию к новому году в райцентре Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, жилье в многоквартирных домах получат переселенцы из аварийного жилья - участники федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда". Сейчас строительство зданий находится на заключительном этапе. В одном из домов подрядчик уже завершает облицовку фасада и чистовую отделку квартир, ещё два дома – на очереди. Возведение ещё одного объекта – школы на 500 учеников, – ведётся по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Подрядчик приступил к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории: отсыпал щебнем подъездные пути, смонтировал необходимое оборудование на спортивной и игровой площадках."В регионе большое внимание уделяется развитию муниципалитетов, как с помощью национальных проектов, так и благодаря другим программам. Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и вовремя", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221026/dorogi-1826942167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, общество, жилье, нацпроекты
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Жилье, Нацпроекты
ЛИПЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Три пятиэтажных дома и новую школу на 500 учеников планируется сдать в эксплуатацию к новому году в райцентре Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, жилье в многоквартирных домах получат переселенцы из аварийного жилья - участники федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда". Сейчас строительство зданий находится на заключительном этапе. В одном из домов подрядчик уже завершает облицовку фасада и чистовую отделку квартир, ещё два дома – на очереди.
Возведение ещё одного объекта – школы на 500 учеников, – ведётся по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Подрядчик приступил к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории: отсыпал щебнем подъездные пути, смонтировал необходимое оборудование на спортивной и игровой площадках.
"В регионе большое внимание уделяется развитию муниципалитетов, как с помощью национальных проектов, так и благодаря другим программам. Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и вовремя", – сказал Артамонов
.