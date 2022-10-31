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Спецоперация, 31 октября: российские военные пресекли атаки под Херсоном - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828280047.html
Спецоперация, 31 октября: российские военные пресекли атаки под Херсоном
Спецоперация, 31 октября: российские военные пресекли атаки под Херсоном - РИА Новости, 31.10.2022
Спецоперация, 31 октября: российские военные пресекли атаки под Херсоном
Российские военные пресекли в понедельник попытки противника атаковать в Херсонской области, было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T22:20
2022-10-31T22:20
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
антониу гутерреш
россия
украина
херсонская область
оон
министерство инфраструктуры украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские военные пресекли в понедельник попытки противника атаковать в Херсонской области, было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников.Команды Турции и ООН возобновили осмотр судов согласно "продуктовой сделке" после выхода России из нее. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из украинских портов в понедельник вышли 12 судов. Позже в Минобороны сообщили, что движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом Украины в Севастополе.Ход операцииРоссийские военные пресекли попытки противника атаковать в Херсонской области, было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, а также немецкая самоходная артустановка, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинские военные предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай в Херсонской области.Российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих. Вооруженные силы РФ нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 7 противорадарных ракет HARM, добавили в Минобороны.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила в воздухе четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также семь противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области.Приостановка движения по гумкоридоруКоманды Турции и ООН возобновили осмотр судов согласно "продуктовой сделке" после выхода РФ из нее. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из украинских портов в понедельник вышли 12 судов в рамках "зерновой сделки".Позже Минобороны РФ заявило, что движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом Украины в Севастополе. В ведомстве подчеркнули, что РФ как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие.Российская сторона довела до генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбеза организации свою позицию по приостановке движения по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, добавили в Минобороны. Отмечается, что российская сторона рассчитывает на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных для вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ.ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках Совместного координационного центра, заявил замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он добавил, что ООН готова расследовать совместно со сторонами свидетельства атаки на рейд Севастополя и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях, если это потребуется.Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия в "зерновой сделке", сообщило Минобороны РФ. Акар на переговорах с Шойгу заявил, что Анкара ожидает пересмотра решения о приостановке участия России в зерновой сделке.Россия продолжает контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Украинская сторона своими действиями шла к срыву зерновой сделки, подрывала атмосферу доверия и гарантированной безопасности, добавил он. По словам Пескова, зерновая сделка приобретает рискованный характер и вряд ли реализуема ввиду невозможности обеспечить безопасность судоходства. Он отметил, что заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия.Песков также уточнил, что Россия могла бы компенсировать выпадающие объемы зерна для беднейших стран Африки за свой счет, но вопрос сложный и требует проработки. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что Россия будет помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, и партнеры понимают российскую позицию.
https://ria.ru/20221031/golod-1828249259.html
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россия
украина
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Наталья Макарова
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60
Жилые дома в центре Донецка после обстрела ВСУ
Украинские военные нанесли несколько ударов по центру Донецка, зафиксированы попадания в жилые дома. Корреспондент РИА Новости передает с места.
2022-10-31T22:20
true
PT1M20S
Российский военный о применении украинскими войсками "Градов" с белым фосфором
Украинские войска в зоне специальной военной операции применили РСЗО "Град" с боеприпасами с белым фосфором. Ранее о применении Украиной подобных боеприпасов официально заявляли в Минобороны РФ. Там уточняли, что речь идет о начиненных фосфором снарядах к гаубицам Д-30 и реактивных снарядах установок "Град".
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сергей шойгу, антониу гутерреш, россия, украина, херсонская область , оон, министерство инфраструктуры украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, Херсонская область , ООН, Министерство инфраструктуры Украины, Вооруженные силы Украины
22:20 31.10.2022
 
Спецоперация, 31 октября: российские военные пресекли атаки под Херсоном

Спецоперация, 31 октября: российские военные пресекли атаки в Херсонской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБМП с военнослужащими ВС России
БМП с военнослужащими ВС России - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БМП с военнослужащими ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские военные пресекли в понедельник попытки противника атаковать в Херсонской области, было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников.
Команды Турции и ООН возобновили осмотр судов согласно "продуктовой сделке" после выхода России из нее. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из украинских портов в понедельник вышли 12 судов. Позже в Минобороны сообщили, что движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом Украины в Севастополе.

Ход операции

Российские военные пресекли попытки противника атаковать в Херсонской области, было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, а также немецкая самоходная артустановка, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинские военные предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай в Херсонской области.
Российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих. Вооруженные силы РФ нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 7 противорадарных ракет HARM, добавили в Минобороны.
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила в воздухе четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также семь противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области.

Приостановка движения по гумкоридору

Команды Турции и ООН возобновили осмотр судов согласно "продуктовой сделке" после выхода РФ из нее. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из украинских портов в понедельник вышли 12 судов в рамках "зерновой сделки".
Позже Минобороны РФ заявило, что движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом Украины в Севастополе. В ведомстве подчеркнули, что РФ как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие.
Российская сторона довела до генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбеза организации свою позицию по приостановке движения по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, добавили в Минобороны. Отмечается, что российская сторона рассчитывает на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных для вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ.
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках Совместного координационного центра, заявил замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он добавил, что ООН готова расследовать совместно со сторонами свидетельства атаки на рейд Севастополя и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях, если это потребуется.
Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия в "зерновой сделке", сообщило Минобороны РФ. Акар на переговорах с Шойгу заявил, что Анкара ожидает пересмотра решения о приостановке участия России в зерновой сделке.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 19:13
Американцы приготовились к голоду из-за Украины
Россия продолжает контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Украинская сторона своими действиями шла к срыву зерновой сделки, подрывала атмосферу доверия и гарантированной безопасности, добавил он. По словам Пескова, зерновая сделка приобретает рискованный характер и вряд ли реализуема ввиду невозможности обеспечить безопасность судоходства. Он отметил, что заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия.
Песков также уточнил, что Россия могла бы компенсировать выпадающие объемы зерна для беднейших стран Африки за свой счет, но вопрос сложный и требует проработки. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что Россия будет помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, и партнеры понимают российскую позицию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаХерсонская областьООНМинистерство инфраструктуры УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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