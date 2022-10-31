https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828169710.html

Мишустин призвал быстро сформировать целевые задания по спецоперации

Мишустин призвал быстро сформировать целевые задания по спецоперации - РИА Новости, 31.10.2022

Мишустин призвал быстро сформировать целевые задания по спецоперации

Формирование целевых заданий для обеспечения потребности вооруженных сил РФ предстоит завершить в самые короткие сроки, заявил премьер России Михаил Мишустин на РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:03

2022-10-31T16:03

2022-10-31T16:27

михаил мишустин

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Формирование целевых заданий для обеспечения потребности вооруженных сил РФ предстоит завершить в самые короткие сроки, заявил премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета."В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями..., продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество", - сказал премьер.

https://ria.ru/20221025/sovet-1826717821.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр