16:03 31.10.2022 (обновлено: 16:27 31.10.2022)
Мишустин призвал быстро сформировать целевые задания по спецоперации
Мишустин призвал сформировать целевые задания по спецоперации в самые короткие сроки
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Формирование целевых заданий для обеспечения потребности вооруженных сил РФ предстоит завершить в самые короткие сроки, заявил премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета.
"В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями..., продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество", - сказал премьер.
25 октября, 17:39Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы