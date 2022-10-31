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Мишустин призвал быстро сформировать целевые задания по спецоперации - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828169710.html
Мишустин призвал быстро сформировать целевые задания по спецоперации
Мишустин призвал быстро сформировать целевые задания по спецоперации - РИА Новости, 31.10.2022
Мишустин призвал быстро сформировать целевые задания по спецоперации
Формирование целевых заданий для обеспечения потребности вооруженных сил РФ предстоит завершить в самые короткие сроки, заявил премьер России Михаил Мишустин на РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:03
2022-10-31T16:27
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Формирование целевых заданий для обеспечения потребности вооруженных сил РФ предстоит завершить в самые короткие сроки, заявил премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета."В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями..., продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество", - сказал премьер.
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михаил мишустин, россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:03 31.10.2022 (обновлено: 16:27 31.10.2022)
 
Мишустин призвал быстро сформировать целевые задания по спецоперации

Мишустин призвал сформировать целевые задания по спецоперации в самые короткие сроки

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Формирование целевых заданий для обеспечения потребности вооруженных сил РФ предстоит завершить в самые короткие сроки, заявил премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета.
"В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями..., продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество", - сказал премьер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 17:39
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинРоссияБезопасностьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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