https://ria.ru/20221031/soveschanie-1828112036.html
Путин проведет совещание по экономической проблематике
Путин проведет совещание по экономической проблематике - РИА Новости, 31.10.2022
Путин проведет совещание по экономической проблематике
Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по экономической проблематике, к нему ведется подготовка, мероприятие может состояться в понедельник... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:29
2022-10-31T14:29
2022-10-31T14:29
политика
владимир путин
никол пашинян
сочи
россия
армения
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по экономической проблематике, к нему ведется подготовка, мероприятие может состояться в понедельник или в другой день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня также несколько встреч запланировано в Сочи у президента внутреннего характера. И мы не исключаем одно совещание по экономической проблематике. Тоже не буду его заранее анонсировать, если оно все-таки состоится посредством видеоконференции, то мы вас проинформируем. Там сейчас ведется подготовка, если успеют, то будет сегодня, если нет, то в другой день", - сказал Песков.Также Путин сегодня в Сочи проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сначала российский лидер пообщается с каждым из коллег отдельно, затем политики встретятся в трехстороннем формате.
https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827354634.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, никол пашинян, сочи, россия, армения
Политика, Владимир Путин, Никол Пашинян, Сочи, Россия, Армения
Путин проведет совещание по экономической проблематике
Президент Путин проведет в Сочи совещание по экономической проблематике