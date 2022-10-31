https://ria.ru/20221031/soveschanie-1828112036.html

Путин проведет совещание по экономической проблематике

Путин проведет совещание по экономической проблематике - РИА Новости, 31.10.2022

Путин проведет совещание по экономической проблематике

Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по экономической проблематике, к нему ведется подготовка, мероприятие может состояться в понедельник... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:29

2022-10-31T14:29

2022-10-31T14:29

политика

владимир путин

никол пашинян

сочи

россия

армения

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по экономической проблематике, к нему ведется подготовка, мероприятие может состояться в понедельник или в другой день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня также несколько встреч запланировано в Сочи у президента внутреннего характера. И мы не исключаем одно совещание по экономической проблематике. Тоже не буду его заранее анонсировать, если оно все-таки состоится посредством видеоконференции, то мы вас проинформируем. Там сейчас ведется подготовка, если успеют, то будет сегодня, если нет, то в другой день", - сказал Песков.Также Путин сегодня в Сочи проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сначала российский лидер пообщается с каждым из коллег отдельно, затем политики встретятся в трехстороннем формате.

https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827354634.html

сочи

россия

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, никол пашинян, сочи, россия, армения