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Путин проведет совещание по экономической проблематике - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин проведет совещание по экономической проблематике
Путин проведет совещание по экономической проблематике - РИА Новости, 31.10.2022
Путин проведет совещание по экономической проблематике
Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по экономической проблематике, к нему ведется подготовка, мероприятие может состояться в понедельник... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:29
2022-10-31T14:29
политика
владимир путин
никол пашинян
сочи
россия
армения
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по экономической проблематике, к нему ведется подготовка, мероприятие может состояться в понедельник или в другой день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня также несколько встреч запланировано в Сочи у президента внутреннего характера. И мы не исключаем одно совещание по экономической проблематике. Тоже не буду его заранее анонсировать, если оно все-таки состоится посредством видеоконференции, то мы вас проинформируем. Там сейчас ведется подготовка, если успеют, то будет сегодня, если нет, то в другой день", - сказал Песков.Также Путин сегодня в Сочи проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сначала российский лидер пообщается с каждым из коллег отдельно, затем политики встретятся в трехстороннем формате.
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политика, владимир путин, никол пашинян, сочи, россия, армения
Политика, Владимир Путин, Никол Пашинян, Сочи, Россия, Армения
14:29 31.10.2022
 
Путин проведет совещание по экономической проблематике

Президент Путин проведет в Сочи совещание по экономической проблематике

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание по экономической проблематике, к нему ведется подготовка, мероприятие может состояться в понедельник или в другой день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня также несколько встреч запланировано в Сочи у президента внутреннего характера. И мы не исключаем одно совещание по экономической проблематике. Тоже не буду его заранее анонсировать, если оно все-таки состоится посредством видеоконференции, то мы вас проинформируем. Там сейчас ведется подготовка, если успеют, то будет сегодня, если нет, то в другой день", - сказал Песков.
Также Путин сегодня в Сочи проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сначала российский лидер пообщается с каждым из коллег отдельно, затем политики встретятся в трехстороннем формате.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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