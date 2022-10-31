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Горноклиматические курорты Сочи готовят к зиме - РИА Новости, 31.10.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221031/sochi-1828250830.html
Горноклиматические курорты Сочи готовят к зиме
Горноклиматические курорты Сочи готовят к зиме - РИА Новости, 31.10.2022
Горноклиматические курорты Сочи готовят к зиме
Сочи готовит свои горноклиматические курорты к зиме, новый сезон будет открыт ориентировочно 23 декабря, сообщила администрация города-курорта. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:18
2022-10-31T19:18
краснодарский край
сочи
россия
красная поляна
краснодарский край
туризм
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Сочи готовит свои горноклиматические курорты к зиме, новый сезон будет открыт ориентировочно 23 декабря, сообщила администрация города-курорта.Власти отметили, что зимний сезон планируется открыть 23 декабря, однако "точная дата будет зависеть от текущих погодных условий". Как уточнили власти, в новом сезоне для любителей горных лыж и сноуборда в поселке Красная Поляна будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны. Также будут расширены участки для катания."На курорте действует самая большая зона катания в России – 105 километров трасс", - уточнили городские власти.Также в поселке будет работать горнолыжная школа. "Начиная с 7 января каждую субботу для детей в возрасте с 7 до 14 лет будут проходить соревнования по горным лыжам и сноуборду", - добавили в администрации.Отмечается, что в новом сезоне продолжат работать круглогодичные аттракционы: родельбан, теперь оснащенный иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе "стеклянный". Отдыхающие также смогут покататься на санях тобогганах и собачьих упряжках. С 1 декабря в Ледовом дворце курорта начнет действовать семейный каток.Горнолыжный сезон длится с декабря по май. Первыми откроются склоны на высоте выше 2 тысячи метров над уровнем моря. В сезоне 2022-2023 лыжникам и сноубордистам будут доступны 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, три сноупарка и 13 современных подъемников.Гастрономическую карту курорта зимой дополнят новыми проектами, в том числе за счет прихода федеральных сетей. При этом появится обновленное меню с акцентом на локальные продукты.Также в новом сезоне гости курорта получат при заезде собственный гид по курорту - набор электронных купонов со скидками на развлечения и сервисы курорта, действующий на весь период проживания.Помимо спортивных нововведений, к зимнему сезону 2022-2023 курорт намерен также развивать инфраструктуру. В частности, планируется открытие новых баров и ресторанов."В зимний сезон ждем большое число туристов. Чтобы скоординировать работу администрации, организаций и предприятий города, горноклиматических курортов в Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского будет действовать оперативный штаб", – пояснила замглавы Сочи Инна Петухова.По ее словам, "безопасность и комфорт будут обеспечены на традиционно высоком уровне".
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сочи, россия, красная поляна, краснодарский край, туризм, новости - туризм
Краснодарский край, Сочи, Россия, Красная Поляна, Краснодарский край, Туризм, Новости - Туризм
19:18 31.10.2022
 
Горноклиматические курорты Сочи готовят к зиме

Сочи готовит горноклиматические курорты к зиме, сезон ориентировочно откроют 23 декабря

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкОткрытие сезона на горнолыжном курорте
Открытие сезона на горнолыжном курорте - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Открытие сезона на горнолыжном курорте. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Сочи готовит свои горноклиматические курорты к зиме, новый сезон будет открыт ориентировочно 23 декабря, сообщила администрация города-курорта.
Власти отметили, что зимний сезон планируется открыть 23 декабря, однако "точная дата будет зависеть от текущих погодных условий". Как уточнили власти, в новом сезоне для любителей горных лыж и сноуборда в поселке Красная Поляна будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны. Также будут расширены участки для катания.
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"На курорте действует самая большая зона катания в России – 105 километров трасс", - уточнили городские власти.
Также в поселке будет работать горнолыжная школа. "Начиная с 7 января каждую субботу для детей в возрасте с 7 до 14 лет будут проходить соревнования по горным лыжам и сноуборду", - добавили в администрации.
Отмечается, что в новом сезоне продолжат работать круглогодичные аттракционы: родельбан, теперь оснащенный иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе "стеклянный". Отдыхающие также смогут покататься на санях тобогганах и собачьих упряжках. С 1 декабря в Ледовом дворце курорта начнет действовать семейный каток.
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Горнолыжный сезон длится с декабря по май. Первыми откроются склоны на высоте выше 2 тысячи метров над уровнем моря. В сезоне 2022-2023 лыжникам и сноубордистам будут доступны 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, три сноупарка и 13 современных подъемников.
Гастрономическую карту курорта зимой дополнят новыми проектами, в том числе за счет прихода федеральных сетей. При этом появится обновленное меню с акцентом на локальные продукты.
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Также в новом сезоне гости курорта получат при заезде собственный гид по курорту - набор электронных купонов со скидками на развлечения и сервисы курорта, действующий на весь период проживания.
Помимо спортивных нововведений, к зимнему сезону 2022-2023 курорт намерен также развивать инфраструктуру. В частности, планируется открытие новых баров и ресторанов.
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"В зимний сезон ждем большое число туристов. Чтобы скоординировать работу администрации, организаций и предприятий города, горноклиматических курортов в Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского будет действовать оперативный штаб", – пояснила замглавы Сочи Инна Петухова.
По ее словам, "безопасность и комфорт будут обеспечены на традиционно высоком уровне".
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