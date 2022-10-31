https://ria.ru/20221031/soboleznovaniya-1827998842.html

Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста

Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста - РИА Новости, 31.10.2022

Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:38

2022-10-31T08:38

2022-10-31T08:44

в мире

индия

гуджарат

владимир путин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы", - говорится в тексте телеграммы.

https://ria.ru/20221013/most-1823696785.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, гуджарат, владимир путин