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Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста
Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста - РИА Новости, 31.10.2022
Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:38
2022-10-31T08:44
в мире
индия
гуджарат
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы", - говорится в тексте телеграммы.
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в мире, индия, гуджарат, владимир путин
В мире, Индия, Гуджарат, Владимир Путин
08:38 31.10.2022 (обновлено: 08:44 31.10.2022)
 
Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста

Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста в штате Гуджарат

© AP Photo / Rajesh AmbaliyaОбрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия
Обрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Rajesh Ambaliya
Обрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы", - говорится в тексте телеграммы.
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