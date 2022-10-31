https://ria.ru/20221031/skts-1828248835.html
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в СКЦ
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в СКЦ - РИА Новости, 31.10.2022
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в СКЦ
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках Совместного координационного центра, заявил на заседании СБ замгенсека организации по РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:11
2022-10-31T19:11
2022-10-31T19:39
россия
оон
в мире
мартин гриффитс
украина
киев
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ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках Совместного координационного центра, заявил на заседании СБ замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Нас обнадеживает заверение России, что она не выходит из инициативы, а лишь временно приостанавливает деятельность по ее реализации. Российская Федерация направила в СКЦ для ее реализации высокопрофессиональную команду, и мы с нетерпением ждем их возвращения в качестве полноправных и активных участников реализации инициативы", - сказал Гриффитс.По его словам, ООН готова рассмотреть озабоченности и выслушать предложения со всех сторон, тогда как "зерновая сделка" истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221030/sdelka-1827975287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, в мире, мартин гриффитс, украина, киев
Россия, ООН, В мире, Мартин Гриффитс, Украина, Киев
19:11 31.10.2022 (обновлено: 19:39 31.10.2022)
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в СКЦ
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках СКЦ
ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках Совместного координационного центра, заявил на заседании СБ замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Россия
в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины
после террористической атаки Киева
на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя
. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Нас обнадеживает заверение России, что она не выходит из инициативы, а лишь временно приостанавливает деятельность по ее реализации. Российская Федерация направила в СКЦ для ее реализации высокопрофессиональную команду, и мы с нетерпением ждем их возвращения в качестве полноправных и активных участников реализации инициативы", - сказал Гриффитс.
По его словам, ООН готова рассмотреть озабоченности и выслушать предложения со всех сторон, тогда как "зерновая сделка" истекает 19 ноября.