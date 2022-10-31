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ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в СКЦ - РИА Новости, 31.10.2022
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ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в СКЦ
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в СКЦ - РИА Новости, 31.10.2022
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в СКЦ
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках Совместного координационного центра, заявил на заседании СБ замгенсека организации по РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:11
2022-10-31T19:39
россия
оон
в мире
мартин гриффитс
украина
киев
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ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках Совместного координационного центра, заявил на заседании СБ замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Нас обнадеживает заверение России, что она не выходит из инициативы, а лишь временно приостанавливает деятельность по ее реализации. Российская Федерация направила в СКЦ для ее реализации высокопрофессиональную команду, и мы с нетерпением ждем их возвращения в качестве полноправных и активных участников реализации инициативы", - сказал Гриффитс.По его словам, ООН готова рассмотреть озабоченности и выслушать предложения со всех сторон, тогда как "зерновая сделка" истекает 19 ноября.
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россия, оон, в мире, мартин гриффитс, украина, киев
Россия, ООН, В мире, Мартин Гриффитс, Украина, Киев
19:11 31.10.2022 (обновлено: 19:39 31.10.2022)
 
ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в СКЦ

ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках СКЦ

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкФлаги в координационном центре Россия-Турция-Украина-ООН
Флаги в координационном центре Россия-Турция-Украина-ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Флаги в координационном центре Россия-Турция-Украина-ООН. Архивное фото
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ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН надеется на полное возобновление участия российских экспертов в рамках Совместного координационного центра, заявил на заседании СБ замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Нас обнадеживает заверение России, что она не выходит из инициативы, а лишь временно приостанавливает деятельность по ее реализации. Российская Федерация направила в СКЦ для ее реализации высокопрофессиональную команду, и мы с нетерпением ждем их возвращения в качестве полноправных и активных участников реализации инициативы", - сказал Гриффитс.
По его словам, ООН готова рассмотреть озабоченности и выслушать предложения со всех сторон, тогда как "зерновая сделка" истекает 19 ноября.
Сухогруз с зерном - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 23:45
Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки
 
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