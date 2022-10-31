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День работников СИЗО и тюрем в России - РИА Новости, 31.10.2022
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День работников СИЗО и тюрем в России
День работников СИЗО и тюрем в России - РИА Новости, 31.10.2022
День работников СИЗО и тюрем в России
31 октября сотрудники следственных изоляторов и тюрем России отмечают свой профессиональный праздник – День работников СИЗО и тюрем. Этот день был установлен в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T01:36
2022-10-31T01:37
справки
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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31 октября сотрудники следственных изоляторов и тюрем России отмечают свой профессиональный праздник – День работников СИЗО и тюрем. Этот день был установлен в 2006 году приказом директора ФСИН России.До 1960-х годов XX века в Советском Союзе таких учреждений, как следственные изоляторы, не существовало. Заключенные под стражу на время следствия и суда помещались в тюрьмы, в которых тогда отбывали уголовные наказания осужденные. 31 октября 1963 года коллегией Министерства охраны общественного порядка СССР было принято решение о создании на базе тюрем специальных учреждений для содержания в них подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 1 января 1964 года были открыты первые 170 следственных изоляторов. Следственный изолятор предназначен для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, а также для исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.В тюрьмах (ст. 130-131 УИК РФ) отбывают наказание мужчины, осужденные за особо тяжкие преступления на срок свыше пяти лет или при особо опасном рецидиве, которым судом отбывание части срока наказания назначено в тюрьме; злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, переведенные из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов.В настоящее время в состав уголовно-исполнительной системы России входят 203 следственных изолятора и 72 помещения, функционирующих в режиме следственного изолятора, восемь тюрем, 632 исправительные колонии и 14 воспитательных колоний для несовершеннолетних.По состоянию на 1 октября 2022 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 453 188 человек, в том числе в следственных изоляторах – 112 800 человек, в тюрьмах – 1 480 человек, в колониях – 338 078 человек, в колониях для несовершеннолетних – 830 человек. За последние годы в деятельности следственных изоляторов и тюрем произошли значительные изменения и преобразования. В результате изменения судебной практики избрания меры пресечения в виде заключения под стражу ежегодно отмечается устойчивое сокращения количества лиц, поступающих в следственные изоляторы.Проделана большая работа по улучшению условий содержания под стражей, строительству новых и реконструкции действующих следственных изоляторов, модернизации и технической оснащенности пенитенциарных учреждений. Работа сотрудников следственных изоляторов и тюрем требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции – содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.В этот день во многих следственных изоляторах проводятся торжественные мероприятия, в которых принимают участие сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы, приглашенные гости и представители средств массовой информации. В этот день сотрудникам учреждений, достигшим высоких показателей в служебной деятельности, вручаются ведомственные награды, благодарности и грамоты. Специфика учреждений не позволяет проводить какие-либо масштабные торжества, но многие российские тюрьмы в этот день открывают свои двери и пускают внутрь журналистов, показывают им камеры и карцеры, в которых некогда отбывали наказание те или иные известные личности. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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7 495 645-6601
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справки, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Справки, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия
01:36 31.10.2022 (обновлено: 01:37 31.10.2022)
 

День работников СИЗО и тюрем в России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСотрудник следственного изолятора у камер карцера
Сотрудник следственного изолятора у камер карцера - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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31 октября сотрудники следственных изоляторов и тюрем России отмечают свой профессиональный праздник – День работников СИЗО и тюрем. Этот день был установлен в 2006 году приказом директора ФСИН России.
До 1960-х годов XX века в Советском Союзе таких учреждений, как следственные изоляторы, не существовало. Заключенные под стражу на время следствия и суда помещались в тюрьмы, в которых тогда отбывали уголовные наказания осужденные. 31 октября 1963 года коллегией Министерства охраны общественного порядка СССР было принято решение о создании на базе тюрем специальных учреждений для содержания в них подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 1 января 1964 года были открыты первые 170 следственных изоляторов.
Следственный изолятор предназначен для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, а также для исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
В тюрьмах (ст. 130-131 УИК РФ) отбывают наказание мужчины, осужденные за особо тяжкие преступления на срок свыше пяти лет или при особо опасном рецидиве, которым судом отбывание части срока наказания назначено в тюрьме; злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, переведенные из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов.
В настоящее время в состав уголовно-исполнительной системы России входят 203 следственных изолятора и 72 помещения, функционирующих в режиме следственного изолятора, восемь тюрем, 632 исправительные колонии и 14 воспитательных колоний для несовершеннолетних.
По состоянию на 1 октября 2022 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 453 188 человек, в том числе в следственных изоляторах – 112 800 человек, в тюрьмах – 1 480 человек, в колониях – 338 078 человек, в колониях для несовершеннолетних – 830 человек.
За последние годы в деятельности следственных изоляторов и тюрем произошли значительные изменения и преобразования. В результате изменения судебной практики избрания меры пресечения в виде заключения под стражу ежегодно отмечается устойчивое сокращения количества лиц, поступающих в следственные изоляторы.
Проделана большая работа по улучшению условий содержания под стражей, строительству новых и реконструкции действующих следственных изоляторов, модернизации и технической оснащенности пенитенциарных учреждений.
Работа сотрудников следственных изоляторов и тюрем требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции – содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
В этот день во многих следственных изоляторах проводятся торжественные мероприятия, в которых принимают участие сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы, приглашенные гости и представители средств массовой информации. В этот день сотрудникам учреждений, достигшим высоких показателей в служебной деятельности, вручаются ведомственные награды, благодарности и грамоты.
Специфика учреждений не позволяет проводить какие-либо масштабные торжества, но многие российские тюрьмы в этот день открывают свои двери и пускают внутрь журналистов, показывают им камеры и карцеры, в которых некогда отбывали наказание те или иные известные личности.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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