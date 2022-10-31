https://ria.ru/20221031/siriya-1828279701.html
ЦПВС сообщил о пресечении попытки прорыва боевиков в районе Эт-Танф
ЦПВС сообщил о пресечении попытки прорыва боевиков в районе Эт-Танф - РИА Новости, 31.10.2022
ЦПВС сообщил о пресечении попытки прорыва боевиков в районе Эт-Танф
В Сирии пресечена очередная попытка прорыва боевиков на территорию, находящуюся под контролем правительственных войск, сообщил замруководителя российского... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T22:17
2022-10-31T22:17
2022-10-31T22:18
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Сирии пресечена очередная попытка прорыва боевиков на территорию, находящуюся под контролем правительственных войск, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Пресечена очередная попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным войскам боевиков радикальных джихадистских террористических формирований, действующих в районе Эт-Танф. В 06.10 мск 30 октября 2022 года в районе 22 километров западнее горы Джебель-эль-Гураб (65 км юго-восточнее Пальмиры) патрулем вооруженных сил САР обнаружена вооруженная группа боевиков в количестве девяти человек, пытавшихся скрытно выйти из зоны Эт-Танф", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что после столкновения с военными САР боевики скрылись на территории под контролем так называемой "международной антитеррористической коалиции".
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в мире, эт-танф, сирия, россия
В мире, Эт-Танф, Сирия, Россия
22:17 31.10.2022 (обновлено: 22:18 31.10.2022)
ЦПВС сообщил о пресечении попытки прорыва боевиков в районе Эт-Танф
Центр по примирению в САР сообщил о пресечении попытки прорыва боевиков в районе Эт-Танф