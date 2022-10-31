https://ria.ru/20221031/shpionazh-1828220261.html

Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за шпионаж в пользу России

Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 31.10.2022

Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за шпионаж в пользу России

Харьюский уездный суд в Таллине отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Петра Волина, который был осужден за государственную измену и якобы шпионаж в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:59

2022-10-31T17:59

2022-10-31T17:59

эстония

россия

главное разведывательное управление рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Таллине отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Петра Волина, который был осужден за государственную измену и якобы шпионаж в пользу РФ, сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.По ее словам, суд посчитал, что, поскольку Петр Волин не осознал опасности совершенного им преступления и до сих пор находит оправдания совершенному деянию, его мотивация к отказу от преступного поведения невелика."Петр Волин не ценит действующие в Эстонской Республике правила и нормы, поэтому не видит смысла ограничивать свое поведение ради безопасности и благополучия Эстонской Республики. Осужденному еще предстоит отбыть относительно большой срок – более одного года и десяти месяцев лишения свободы", – сказала Сиплане изданию Postimees.Прокуратура и Таллинская тюрьма также не поддержали условно-досрочное освобождение Петра Волина.В феврале 2019 года Харьюский уездный суд в Таллине признал Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина виновными в государственной измене и приговорил Метсаваса к 15 с половиной годам, а Волина - к шести годам лишения свободы. Суд отметил, что осужденные работали будто бы в интересах ГРУ России, передавая секретную и внутреннюю информацию.По данным следствия, Метсавас совершал преступления против государства на протяжении более 10 лет, а незаконная деятельность его отца продолжалась примерно пять лет. Дело Метсаваса и Волина обсуждалось на закрытом заседании суда, его материалы засекретили на 50 лет. При этом Волина также признали виновным и в незаконном обороте боеприпасов.Майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и пенсионер Павел Волин были задержаны и арестованы судом в сентябре 2018 года. Оба обвиняемых получили гражданство Эстонии в 1990 году. Метсавас служил в эстонской армии с 1998 года в артиллерийских частях и генштабе. Волин в советское время служил в пограничных войсках.

https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html

https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html

https://ria.ru/20221031/estoniya-1828098662.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эстония, россия, главное разведывательное управление рф, в мире