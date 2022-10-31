https://ria.ru/20221031/shpionazh-1828220261.html
Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за шпионаж в пользу России
Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 31.10.2022
Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за шпионаж в пользу России
Харьюский уездный суд в Таллине отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Петра Волина, который был осужден за государственную измену и якобы шпионаж в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:59
2022-10-31T17:59
2022-10-31T17:59
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Таллине отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Петра Волина, который был осужден за государственную измену и якобы шпионаж в пользу РФ, сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.По ее словам, суд посчитал, что, поскольку Петр Волин не осознал опасности совершенного им преступления и до сих пор находит оправдания совершенному деянию, его мотивация к отказу от преступного поведения невелика."Петр Волин не ценит действующие в Эстонской Республике правила и нормы, поэтому не видит смысла ограничивать свое поведение ради безопасности и благополучия Эстонской Республики. Осужденному еще предстоит отбыть относительно большой срок – более одного года и десяти месяцев лишения свободы", – сказала Сиплане изданию Postimees.Прокуратура и Таллинская тюрьма также не поддержали условно-досрочное освобождение Петра Волина.В феврале 2019 года Харьюский уездный суд в Таллине признал Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина виновными в государственной измене и приговорил Метсаваса к 15 с половиной годам, а Волина - к шести годам лишения свободы. Суд отметил, что осужденные работали будто бы в интересах ГРУ России, передавая секретную и внутреннюю информацию.По данным следствия, Метсавас совершал преступления против государства на протяжении более 10 лет, а незаконная деятельность его отца продолжалась примерно пять лет. Дело Метсаваса и Волина обсуждалось на закрытом заседании суда, его материалы засекретили на 50 лет. При этом Волина также признали виновным и в незаконном обороте боеприпасов.Майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и пенсионер Павел Волин были задержаны и арестованы судом в сентябре 2018 года. Оба обвиняемых получили гражданство Эстонии в 1990 году. Метсавас служил в эстонской армии с 1998 года в артиллерийских частях и генштабе. Волин в советское время служил в пограничных войсках.
https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html
https://ria.ru/20221028/uss-1827523275.html
https://ria.ru/20221031/estoniya-1828098662.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, главное разведывательное управление рф, в мире
Эстония, Россия, Главное разведывательное управление РФ, В мире
Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за шпионаж в пользу России
Суд в Эстонии отказался освободить по УДО осужденного за шпионаж в пользу России Волина
ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Таллине отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Петра Волина, который был осужден за государственную измену и якобы шпионаж в пользу РФ, сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.
По ее словам, суд посчитал, что, поскольку Петр Волин не осознал опасности совершенного им преступления и до сих пор находит оправдания совершенному деянию, его мотивация к отказу от преступного поведения невелика.
"Петр Волин не ценит действующие в Эстонской Республике правила и нормы, поэтому не видит смысла ограничивать свое поведение ради безопасности и благополучия Эстонской Республики. Осужденному еще предстоит отбыть относительно большой срок – более одного года и десяти месяцев лишения свободы", – сказала Сиплане изданию Postimees.
Прокуратура и Таллинская тюрьма также не поддержали условно-досрочное освобождение Петра Волина.
В феврале 2019 года Харьюский уездный суд в Таллине признал Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина виновными в государственной измене и приговорил Метсаваса к 15 с половиной годам, а Волина - к шести годам лишения свободы. Суд отметил, что осужденные работали будто бы в интересах ГРУ
России, передавая секретную и внутреннюю информацию.
По данным следствия, Метсавас совершал преступления против государства на протяжении более 10 лет, а незаконная деятельность его отца продолжалась примерно пять лет. Дело Метсаваса и Волина обсуждалось на закрытом заседании суда, его материалы засекретили на 50 лет. При этом Волина также признали виновным и в незаконном обороте боеприпасов.
Майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и пенсионер Павел Волин были задержаны и арестованы судом в сентябре 2018 года. Оба обвиняемых получили гражданство Эстонии в 1990 году. Метсавас служил в эстонской армии с 1998 года в артиллерийских частях и генштабе. Волин в советское время служил в пограничных войсках.