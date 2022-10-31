Собаки шалайки — "живые биодетекторы" кинологической службы "Аэрофлота"

Шалайки — стайные собаки. Кинологическая служба "Аэрофлота" построила для них целый городок рядом с Шереметьево. Шалайками уже заинтересовались кинологические службы нескольких стран мира, однако пока эта собака не продается для разведения никому. Шалайки дружелюбны, неагрессивны и при этом независимы. Они не привыкают к одному инструктору. Если человек заболел или ушел в отпуск, пес не менее эффективно отработает смену с другим инструктором.