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Собаки шалайки — "живые биодетекторы" кинологической службы "Аэрофлота" - РИА Новости, 31.10.2022
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Собаки шалайки — "живые биодетекторы" кинологической службы "Аэрофлота"
Собаки шалайки — "живые биодетекторы" кинологической службы "Аэрофлота" - РИА Новости, 31.10.2022
Собаки шалайки — "живые биодетекторы" кинологической службы "Аэрофлота"
РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:37
2022-10-31T19:37
аэрофлот
фото
собаки
шереметьево (аэропорт)
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фото, аэрофлот, фото, собаки, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Фото, Собаки, Шереметьево (аэропорт)
19:37 31.10.2022
 

Собаки шалайки — "живые биодетекторы" кинологической службы "Аэрофлота"

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© РИА Новости / Максим Блинов

Собаки шалайки — породная группа, которая была выведена путем гибридизации оленегонной лайки и европейского шакала. Эта порода отличается отменным нюхом, способна различать более 500 тысяч оттенков запаха. От лайки ей досталась морозостойкость, а от шакала — способность отлично работать в жару и по ночам.

Одна из служебных собак породы шалайка (гибрид шакала и лайки) в кинологическом центре авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево
1 из 6

Собаки шалайки — породная группа, которая была выведена путем гибридизации оленегонной лайки и европейского шакала. Эта порода отличается отменным нюхом, способна различать более 500 тысяч оттенков запаха. От лайки ей досталась морозостойкость, а от шакала — способность отлично работать в жару и по ночам.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Начальник отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью "Аэрофлота" Елена Батаева воспитывает уже пятое поколение шалаек, тренирует их на обнаружение запрещенных к провозу в самолете опасных веществ. Уникальную породу вывел Клим Сулимов, ветеран службы авиационной безопасности "Аэрофлота".

Начальник отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота Елена Батаева
2 из 6

Начальник отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью "Аэрофлота" Елена Батаева воспитывает уже пятое поколение шалаек, тренирует их на обнаружение запрещенных к провозу в самолете опасных веществ. Уникальную породу вывел Клим Сулимов, ветеран службы авиационной безопасности "Аэрофлота".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Тренировка юных шалаек: щенок Бари готовится выполнить задание, чтобы получить вожделенный мясной шарик. Он проходит вдоль ряда банок, в одной из которых находится тест-объект (нанесенное на бумагу запрещенное вещество). Найдя его, собака должна сесть рядом. На стене — эмблема кинологической службы "Аэрофлота".

Тренировка юных шалаек: щенок Бари готовится выполнить задание, чтобы получить вожделенный мясной шарик
3 из 6

Тренировка юных шалаек: щенок Бари готовится выполнить задание, чтобы получить вожделенный мясной шарик. Он проходит вдоль ряда банок, в одной из которых находится тест-объект (нанесенное на бумагу запрещенное вещество). Найдя его, собака должна сесть рядом. На стене — эмблема кинологической службы "Аэрофлота".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Шалайки — стайные собаки. Кинологическая служба "Аэрофлота" построила для них целый городок рядом с Шереметьево. Шалайками уже заинтересовались кинологические службы нескольких стран мира, однако пока эта собака не продается для разведения никому. Шалайки дружелюбны, неагрессивны и при этом независимы. Они не привыкают к одному инструктору. Если человек заболел или ушел в отпуск, пес не менее эффективно отработает смену с другим инструктором.

Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка (гибрид шакала и лайки) в кинологическом центре авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево
4 из 6

Шалайки — стайные собаки. Кинологическая служба "Аэрофлота" построила для них целый городок рядом с Шереметьево. Шалайками уже заинтересовались кинологические службы нескольких стран мира, однако пока эта собака не продается для разведения никому. Шалайки дружелюбны, неагрессивны и при этом независимы. Они не привыкают к одному инструктору. Если человек заболел или ушел в отпуск, пес не менее эффективно отработает смену с другим инструктором.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Шалайки в холке не превышают 40 сантиметров, они компактны и идеально приспособлены для работы в аэропорту: могут пролезать меж рядов в салонах самолета, под креслами, между чемоданами в багажном отделении. При этом способны эффективно работать ночью.

Кинолог со служебной собакой породы шалайка (гибрид шакала и лайки) в Международном аэропорту Шереметьево в Москве
5 из 6

Шалайки в холке не превышают 40 сантиметров, они компактны и идеально приспособлены для работы в аэропорту: могут пролезать меж рядов в салонах самолета, под креслами, между чемоданами в багажном отделении. При этом способны эффективно работать ночью.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Шалайки — собаки сообразительные, прагматичные и дрессируются только на пищевое поощрение. От своих шакальих предков из дикой природы, впрочем, как и от лаек, они усвоили, что еда — это единственное. что можно столь энергично просить у человека.

Кинологи с одной из служебных собак породы шалайка (гибрид шакала и лайки) в кинологическом центре авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
6 из 6

Шалайки — собаки сообразительные, прагматичные и дрессируются только на пищевое поощрение. От своих шакальих предков из дикой природы, впрочем, как и от лаек, они усвоили, что еда — это единственное. что можно столь энергично просить у человека.

© РИА Новости / Максим Блинов
 
АэрофлотФотоСобакиШереметьево (аэропорт)
 
 
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