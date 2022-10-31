Собаки шалайки — "живые биодетекторы" кинологической службы "Аэрофлота"

Собаки шалайки — породная группа, которая была выведена путем гибридизации оленегонной лайки и европейского шакала. Эта порода отличается отменным нюхом, способна различать более 500 тысяч оттенков запаха. От лайки ей досталась морозостойкость, а от шакала — способность отлично работать в жару и по ночам.
Собаки шалайки — породная группа, которая была выведена путем гибридизации оленегонной лайки и европейского шакала. Эта порода отличается отменным нюхом, способна различать более 500 тысяч оттенков запаха. От лайки ей досталась морозостойкость, а от шакала — способность отлично работать в жару и по ночам.
Начальник отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью "Аэрофлота" Елена Батаева воспитывает уже пятое поколение шалаек, тренирует их на обнаружение запрещенных к провозу в самолете опасных веществ. Уникальную породу вывел Клим Сулимов, ветеран службы авиационной безопасности "Аэрофлота".
Начальник отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью "Аэрофлота" Елена Батаева воспитывает уже пятое поколение шалаек, тренирует их на обнаружение запрещенных к провозу в самолете опасных веществ. Уникальную породу вывел Клим Сулимов, ветеран службы авиационной безопасности "Аэрофлота".
Тренировка юных шалаек: щенок Бари готовится выполнить задание, чтобы получить вожделенный мясной шарик. Он проходит вдоль ряда банок, в одной из которых находится тест-объект (нанесенное на бумагу запрещенное вещество). Найдя его, собака должна сесть рядом. На стене — эмблема кинологической службы "Аэрофлота".
Тренировка юных шалаек: щенок Бари готовится выполнить задание, чтобы получить вожделенный мясной шарик. Он проходит вдоль ряда банок, в одной из которых находится тест-объект (нанесенное на бумагу запрещенное вещество). Найдя его, собака должна сесть рядом. На стене — эмблема кинологической службы "Аэрофлота".
Шалайки — стайные собаки. Кинологическая служба "Аэрофлота" построила для них целый городок рядом с Шереметьево. Шалайками уже заинтересовались кинологические службы нескольких стран мира, однако пока эта собака не продается для разведения никому. Шалайки дружелюбны, неагрессивны и при этом независимы. Они не привыкают к одному инструктору. Если человек заболел или ушел в отпуск, пес не менее эффективно отработает смену с другим инструктором.
Шалайки — стайные собаки. Кинологическая служба "Аэрофлота" построила для них целый городок рядом с Шереметьево. Шалайками уже заинтересовались кинологические службы нескольких стран мира, однако пока эта собака не продается для разведения никому. Шалайки дружелюбны, неагрессивны и при этом независимы. Они не привыкают к одному инструктору. Если человек заболел или ушел в отпуск, пес не менее эффективно отработает смену с другим инструктором.
Шалайки в холке не превышают 40 сантиметров, они компактны и идеально приспособлены для работы в аэропорту: могут пролезать меж рядов в салонах самолета, под креслами, между чемоданами в багажном отделении. При этом способны эффективно работать ночью.
Шалайки в холке не превышают 40 сантиметров, они компактны и идеально приспособлены для работы в аэропорту: могут пролезать меж рядов в салонах самолета, под креслами, между чемоданами в багажном отделении. При этом способны эффективно работать ночью.
Шалайки — собаки сообразительные, прагматичные и дрессируются только на пищевое поощрение. От своих шакальих предков из дикой природы, впрочем, как и от лаек, они усвоили, что еда — это единственное. что можно столь энергично просить у человека.
Шалайки — собаки сообразительные, прагматичные и дрессируются только на пищевое поощрение. От своих шакальих предков из дикой природы, впрочем, как и от лаек, они усвоили, что еда — это единственное. что можно столь энергично просить у человека.