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Глава Минобороны Турции планирует обсудить с Шойгу зерновую сделку - РИА Новости, 31.10.2022
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Глава Минобороны Турции планирует обсудить с Шойгу зерновую сделку
Глава Минобороны Турции планирует обсудить с Шойгу зерновую сделку - РИА Новости, 31.10.2022
Глава Минобороны Турции планирует обсудить с Шойгу зерновую сделку
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что планирует обсудить вечером с российским коллегой Сергеем Шойгу по телефону ситуацию вокруг "зерновой РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:14
2022-10-31T14:23
турция
сергей шойгу
хулуси акар
украина
россия
оон
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что планирует обсудить вечером с российским коллегой Сергеем Шойгу по телефону ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщил гостелеканал TRT Haber.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Мы также ведем переговоры с украинскими официальными лицами, а вечером проведем переговоры с министром обороны России г-ном Шойгу. Как всегда, мы продолжаем работать в интересах мира, примирения и нормального хода дел", - приводит слова Акара гостелеканал.Выразив важность решения этой проблемы и подчеркнув важность переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу, Акар сказал: "Мы также встречаемся с украинскими официальными лицами, а вечером встретимся с министром обороны России г-ном Шойгу. Как всегда, мы продолжаем работать в интересах мира, примирения и нормального хода дел".Акар заявил, что на сегодняшний день в рамках созданного зернового коридора из украинских портов 409 судами перевезено около 9,3 миллиона тонн зерна.По его словам, "приостановка этой инициативы не принесет пользы ни России, ни Украине, ни кому бы то ни было".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221031/sdelka-1828067067.html
https://ria.ru/20221031/suda-1828064682.html
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турция, сергей шойгу, хулуси акар, украина, россия, оон, реджеп тайип эрдоган
Турция, Сергей Шойгу, Хулуси Акар, Украина, Россия, ООН, Реджеп Тайип Эрдоган
14:14 31.10.2022 (обновлено: 14:23 31.10.2022)
 
Глава Минобороны Турции планирует обсудить с Шойгу зерновую сделку

Глава Минобороны Турции Акар вечером планирует обсудить с Шойгу зерновую сделку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что планирует обсудить вечером с российским коллегой Сергеем Шойгу по телефону ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщил гостелеканал TRT Haber.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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"Мы также ведем переговоры с украинскими официальными лицами, а вечером проведем переговоры с министром обороны России г-ном Шойгу. Как всегда, мы продолжаем работать в интересах мира, примирения и нормального хода дел", - приводит слова Акара гостелеканал.
Выразив важность решения этой проблемы и подчеркнув важность переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу, Акар сказал: "Мы также встречаемся с украинскими официальными лицами, а вечером встретимся с министром обороны России г-ном Шойгу. Как всегда, мы продолжаем работать в интересах мира, примирения и нормального хода дел".
Акар заявил, что на сегодняшний день в рамках созданного зернового коридора из украинских портов 409 судами перевезено около 9,3 миллиона тонн зерна.
По его словам, "приостановка этой инициативы не принесет пользы ни России, ни Украине, ни кому бы то ни было".
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В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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ТурцияСергей ШойгуХулуси АкарУкраинаРоссияООНРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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