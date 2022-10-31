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Россиянам раскрыли секрет, как эффективно и быстро копить деньги - РИА Новости, 31.10.2022
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Россиянам раскрыли секрет, как эффективно и быстро копить деньги
Россиянам раскрыли секрет, как эффективно и быстро копить деньги - РИА Новости, 31.10.2022
Россиянам раскрыли секрет, как эффективно и быстро копить деньги
Старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как "побыстрее скопить большую сумму денег". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T02:17
2022-10-31T02:17
экономика
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как "побыстрее скопить большую сумму денег".По мнению эксперта, самый надежный способ – регулярно откладывать деньги от месячного дохода, при этом сумма не должна быть обременительной. Также можно сохранять средства от незапланированных денежных поступлений, например, от подработки или продажи вещей.Манжос отметил, что люди, откладывающие 50% от дохода, быстро накопят серьезную "денежную подушку". Такая сумма необходима для непредвиденных обстоятельств и должна быть кратна доходам в один-три месяца, подчеркнул эксперт.
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экономика
Экономика
02:17 31.10.2022
 
Россиянам раскрыли секрет, как эффективно и быстро копить деньги

Риск-менеджер Манжос посоветовал откладывать деньги с дохода для накопления сбережений

© Fotolia / Creativa ImagesСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Fotolia / Creativa Images
Сбережения. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как "побыстрее скопить большую сумму денег".
По мнению эксперта, самый надежный способ – регулярно откладывать деньги от месячного дохода, при этом сумма не должна быть обременительной. Также можно сохранять средства от незапланированных денежных поступлений, например, от подработки или продажи вещей.
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Манжос отметил, что люди, откладывающие 50% от дохода, быстро накопят серьезную "денежную подушку". Такая сумма необходима для непредвиденных обстоятельств и должна быть кратна доходам в один-три месяца, подчеркнул эксперт.
 
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