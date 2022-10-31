https://ria.ru/20221031/sberezheniya-1827982422.html

Россиянам раскрыли секрет, как эффективно и быстро копить деньги

Россиянам раскрыли секрет, как эффективно и быстро копить деньги - РИА Новости, 31.10.2022

Россиянам раскрыли секрет, как эффективно и быстро копить деньги

Старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как "побыстрее скопить большую сумму денег". РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T02:17

2022-10-31T02:17

2022-10-31T02:17

экономика

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как "побыстрее скопить большую сумму денег".По мнению эксперта, самый надежный способ – регулярно откладывать деньги от месячного дохода, при этом сумма не должна быть обременительной. Также можно сохранять средства от незапланированных денежных поступлений, например, от подработки или продажи вещей.Манжос отметил, что люди, откладывающие 50% от дохода, быстро накопят серьезную "денежную подушку". Такая сумма необходима для непредвиденных обстоятельств и должна быть кратна доходам в один-три месяца, подчеркнул эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/fedorov-1826785246.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика