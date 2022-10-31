https://ria.ru/20221031/sanktsii-1828271164.html
Иран расширил санкции против США
Иран расширил санкции против США - РИА Новости, 31.10.2022
Иран расширил санкции против США
Иран ввел санкции против десяти физических лиц и четырех организаций в США, в том числе ЦРУ и Национальной гвардии, сообщает иранское Министерство иностранных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:23
2022-10-31T21:23
2022-10-31T22:36
в мире
иран
сша
центральное разведывательное управление (цру)
национальная гвардия сша
центральное командование вс сша
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Иран ввел санкции против десяти физических лиц и четырех организаций в США, в том числе ЦРУ и Национальной гвардии, сообщает иранское Министерство иностранных дел.Среди физических лиц, попавших под санкции, значатся в том числе замглавы американского Минфина Уолли Адейемо, глава CENTCOM генерал Майкл Курилла, заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Ньюбергер и заместитель главы американского Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.Иран заявляет, что санкции были введены в связи с вмешательством США во внутренние дела страны, нарушением прав человека, подстрекательством к беспорядкам, пропагандой насилия, а также поощрением террористических действий.На прошлой неделе Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, введя ограничения против десяти граждан Ирана, причастных, по оценке Вашингтона, к "жесткому подавлению проходящих по всему Ирану протестов, а также сотрудников иранской разведки".В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности — полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок.
https://ria.ru/20221024/iran-1826299148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, центральное разведывательное управление (цру), национальная гвардия сша, центральное командование вс сша
В мире, Иран, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Национальная гвардия США, Центральное командование ВС США
21:23 31.10.2022 (обновлено: 22:36 31.10.2022)
Иран расширил санкции против США
Иран ввел санкции против четырех организаций в США, в том числе ЦРУ и Нацгвардии
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Иран ввел санкции против десяти физических лиц и четырех организаций в США, в том числе ЦРУ и Национальной гвардии, сообщает иранское Министерство иностранных дел.
Среди физических лиц, попавших под санкции, значатся в том числе замглавы американского Минфина Уолли Адейемо, глава CENTCOM генерал Майкл Курилла, заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Ньюбергер и заместитель главы американского Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Иран заявляет, что санкции были введены в связи с вмешательством США во внутренние дела страны, нарушением прав человека, подстрекательством к беспорядкам, пропагандой насилия, а также поощрением террористических действий.
На прошлой неделе Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, введя ограничения против десяти граждан Ирана, причастных, по оценке Вашингтона
, к "жесткому подавлению проходящих по всему Ирану протестов, а также сотрудников иранской разведки".
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан
, Тегеран
и Курдистан
. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности — полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок.