https://ria.ru/20221031/sanktsii-1828271164.html

Иран расширил санкции против США

Иран расширил санкции против США - РИА Новости, 31.10.2022

Иран расширил санкции против США

Иран ввел санкции против десяти физических лиц и четырех организаций в США, в том числе ЦРУ и Национальной гвардии, сообщает иранское Министерство иностранных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:23

2022-10-31T21:23

2022-10-31T22:36

в мире

иран

сша

центральное разведывательное управление (цру)

национальная гвардия сша

центральное командование вс сша

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Иран ввел санкции против десяти физических лиц и четырех организаций в США, в том числе ЦРУ и Национальной гвардии, сообщает иранское Министерство иностранных дел.Среди физических лиц, попавших под санкции, значатся в том числе замглавы американского Минфина Уолли Адейемо, глава CENTCOM генерал Майкл Курилла, заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Ньюбергер и заместитель главы американского Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.Иран заявляет, что санкции были введены в связи с вмешательством США во внутренние дела страны, нарушением прав человека, подстрекательством к беспорядкам, пропагандой насилия, а также поощрением террористических действий.На прошлой неделе Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, введя ограничения против десяти граждан Ирана, причастных, по оценке Вашингтона, к "жесткому подавлению проходящих по всему Ирану протестов, а также сотрудников иранской разведки".В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности — полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок.

https://ria.ru/20221024/iran-1826299148.html

https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, центральное разведывательное управление (цру), национальная гвардия сша, центральное командование вс сша