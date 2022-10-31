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Умер сын актера Тима Рота музыкант Кормак
Умер сын актера Тима Рота музыкант Кормак - РИА Новости, 31.10.2022
Умер сын актера Тима Рота музыкант Кормак
В возрасте 25 лет умер гитарист, сын актера Тима Рота Кормак. Его не стало 16 октября. Долго время он боролся с онкологией, сообщает Deadline. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:02
2022-10-31T19:02
2022-10-31T19:02
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В возрасте 25 лет умер гитарист, сын актера Тима Рота Кормак. Его не стало 16 октября. Долго время он боролся с онкологией, сообщает Deadline. О заболевании Кормак узнал в ноябре 2021 года. Рак был уже на третьей стадии. "Химиотерапия, трансплантация, переливание крови и так далее. Это хориокарцинома. Встречается редко, ей удается опережать меня на несколько шагов вперед. Я наполовину оглох, похудел на 60 фунтов (приблизительно 27 килограммов, — Прим. ред.), из-за нее я потерял уверенность в себе, и она будет продолжать свое дело, пока мне не удастся ее остановить. Рак не лишил меня воли к жизни и любви к музыке", — писал в соцсети Кормак. Хориокарцинома — трофобластический рак, классифицируется как опухоль зародышевой клетки. Зрители знают отца Кормака, 61-летнего Тима Рота, по культовому сериалу "Обмани меня", фильмам "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Омерзительная восьмерка" и другим проектам.
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РИА Новости
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новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Умер сын актера Тима Рота музыкант Кормак
Сын Тима Рота Кормак умер в возрасте 25 лет
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
В возрасте 25 лет умер гитарист, сын актера Тима Рота Кормак. Его не стало 16 октября. Долго время он боролся с онкологией, сообщает
Deadline.
О заболевании Кормак узнал в ноябре 2021 года. Рак был уже на третьей стадии.
"Химиотерапия, трансплантация, переливание крови и так далее. Это хориокарцинома. Встречается редко, ей удается опережать меня на несколько шагов вперед. Я наполовину оглох, похудел на 60 фунтов (приблизительно 27 килограммов, — Прим. ред.), из-за нее я потерял уверенность в себе, и она будет продолжать свое дело, пока мне не удастся ее остановить. Рак не лишил меня воли к жизни и любви к музыке", — писал в соцсети Кормак.
Хориокарцинома — трофобластический рак, классифицируется как опухоль зародышевой клетки.
Зрители знают отца Кормака, 61-летнего Тима Рота, по культовому сериалу "Обмани меня", фильмам "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Омерзительная восьмерка" и другим проектам.