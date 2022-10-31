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РЭЦ: более 30 компаний из России покажут свои разработки в Абу-Даби - РИА Новости, 31.10.2022
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РЭЦ: более 30 компаний из России покажут свои разработки в Абу-Даби
РЭЦ: более 30 компаний из России покажут свои разработки в Абу-Даби - РИА Новости, 31.10.2022
РЭЦ: более 30 компаний из России покажут свои разработки в Абу-Даби
Более 30 российских компаний привезли на нефтегазовую выставку в Объединённые Арабские Эмираты свои разработки в этой сфере, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:54
2022-10-31T15:54
российский экспортный центр (рэц)
россия
абу-даби
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 30 российских компаний привезли на нефтегазовую выставку в Объединённые Арабские Эмираты свои разработки в этой сфере, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Тридцать первого октября в Абу-Даби (ОАЭ) открылась международная выставка нефтегазовой промышленности ADIPEC 2022. В выставке принимают участие 33 компании из 16 регионов России", - сообщает РЭЦ.Там отметили, что на коллективном стенде Made in Russia представлены современные разработки, IT-решения и оборудование для добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, а также трубопроводное, производственное, контрольно-измерительное и диагностическое оборудование от ведущих российских инжиниринговых компаний.Свою продукцию также представили нефтехимические компании и сервисные компании, обеспечивающие безопасное и экологичное производство нефтепродуктов."Я очень рада, что в этом году наша страна участвует в выставке с такой масштабной экспозицией. Продукция, представленная на стенде Made in Russia, применяется ведущими российскими нефтегазодобывающими компаниями и востребована зарубежными партнерами, которые ценят качество, технологичность и надежность российского оборудования. Уверена, что активная работа на выставке станет значимым шагом в продолжении сотрудничества с зарубежными партнерами и даст старт новым совместным проектам", – отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.Выставка продлится до 3 ноября. Экспортеры проведут более 150 b2b-встреч с потенциальными иностранными закупщиками, добавили в центре.
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российский экспортный центр (рэц), россия, абу-даби
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Абу-Даби
15:54 31.10.2022
 

РЭЦ: более 30 компаний из России покажут свои разработки в Абу-Даби

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 30 российских компаний привезли на нефтегазовую выставку в Объединённые Арабские Эмираты свои разработки в этой сфере, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Тридцать первого октября в Абу-Даби (ОАЭ) открылась международная выставка нефтегазовой промышленности ADIPEC 2022. В выставке принимают участие 33 компании из 16 регионов России", - сообщает РЭЦ.
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Там отметили, что на коллективном стенде Made in Russia представлены современные разработки, IT-решения и оборудование для добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, а также трубопроводное, производственное, контрольно-измерительное и диагностическое оборудование от ведущих российских инжиниринговых компаний.
Свою продукцию также представили нефтехимические компании и сервисные компании, обеспечивающие безопасное и экологичное производство нефтепродуктов.
"Я очень рада, что в этом году наша страна участвует в выставке с такой масштабной экспозицией. Продукция, представленная на стенде Made in Russia, применяется ведущими российскими нефтегазодобывающими компаниями и востребована зарубежными партнерами, которые ценят качество, технологичность и надежность российского оборудования. Уверена, что активная работа на выставке станет значимым шагом в продолжении сотрудничества с зарубежными партнерами и даст старт новым совместным проектам", – отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.
Выставка продлится до 3 ноября. Экспортеры проведут более 150 b2b-встреч с потенциальными иностранными закупщиками, добавили в центре.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияАбу-Даби
 
 
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