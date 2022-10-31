https://ria.ru/20221031/rets-1828163542.html

РЭЦ: более 30 компаний из России покажут свои разработки в Абу-Даби

РЭЦ: более 30 компаний из России покажут свои разработки в Абу-Даби - РИА Новости, 31.10.2022

РЭЦ: более 30 компаний из России покажут свои разработки в Абу-Даби

Более 30 российских компаний привезли на нефтегазовую выставку в Объединённые Арабские Эмираты свои разработки в этой сфере, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:54

2022-10-31T15:54

2022-10-31T15:54

российский экспортный центр (рэц)

россия

абу-даби

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 30 российских компаний привезли на нефтегазовую выставку в Объединённые Арабские Эмираты свои разработки в этой сфере, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Тридцать первого октября в Абу-Даби (ОАЭ) открылась международная выставка нефтегазовой промышленности ADIPEC 2022. В выставке принимают участие 33 компании из 16 регионов России", - сообщает РЭЦ.Там отметили, что на коллективном стенде Made in Russia представлены современные разработки, IT-решения и оборудование для добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, а также трубопроводное, производственное, контрольно-измерительное и диагностическое оборудование от ведущих российских инжиниринговых компаний.Свою продукцию также представили нефтехимические компании и сервисные компании, обеспечивающие безопасное и экологичное производство нефтепродуктов."Я очень рада, что в этом году наша страна участвует в выставке с такой масштабной экспозицией. Продукция, представленная на стенде Made in Russia, применяется ведущими российскими нефтегазодобывающими компаниями и востребована зарубежными партнерами, которые ценят качество, технологичность и надежность российского оборудования. Уверена, что активная работа на выставке станет значимым шагом в продолжении сотрудничества с зарубежными партнерами и даст старт новым совместным проектам", – отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.Выставка продлится до 3 ноября. Экспортеры проведут более 150 b2b-встреч с потенциальными иностранными закупщиками, добавили в центре.

https://ria.ru/20221025/rets-1826693847.html

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абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, абу-даби