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Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты - РИА Новости, 31.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221031/regvyplaty-1828072598.html
Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты
Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты - РИА Новости, 31.10.2022
Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты
Уже более 80% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:44
2022-10-31T12:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
частичная мобилизация в россии
социальные выплаты
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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Уже более 80% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв"На прошлой неделе выплату получили 60-65% военнослужащих. Сегодня эта цифра 80-82%. Еще раз подчеркиваю, что каждая семья получит положенную выплату и может рассчитывать на нашу поддержку", — сказал Воробьев.Губернатор отметил, что от родственников, мобилизованных продолжают поступать различные вопросы, на которые власти региона стараются оперативно отвечать, в том числе благодаря Центрам поддержки мобилизованных."Задача наших центров не просто поставить красивые стулья, но и помогать в различных ситуациях по телефону, на предприятиях и по телефону. Следующий период нам нужно оказать всестороннюю поддержку семьям", - добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, частичная мобилизация в россии, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Частичная мобилизация в России, социальные выплаты
12:44 31.10.2022
 

Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Уже более 80% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв
"На прошлой неделе выплату получили 60-65% военнослужащих. Сегодня эта цифра 80-82%. Еще раз подчеркиваю, что каждая семья получит положенную выплату и может рассчитывать на нашу поддержку", — сказал Воробьев.
Губернатор отметил, что от родственников, мобилизованных продолжают поступать различные вопросы, на которые власти региона стараются оперативно отвечать, в том числе благодаря Центрам поддержки мобилизованных.
"Задача наших центров не просто поставить красивые стулья, но и помогать в различных ситуациях по телефону, на предприятиях и по телефону. Следующий период нам нужно оказать всестороннюю поддержку семьям", - добавил Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:45Новости Подмосковья
Воробьев: более 65% мобилизованных в области получили региональную выплату
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбществоЧастичная мобилизация в Россиисоциальные выплаты
 
 
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