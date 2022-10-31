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Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты
Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты - РИА Новости, 31.10.2022
Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты
Уже более 80% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:44
2022-10-31T12:44
2022-10-31T12:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
частичная мобилизация в россии
социальные выплаты
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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Уже более 80% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв"На прошлой неделе выплату получили 60-65% военнослужащих. Сегодня эта цифра 80-82%. Еще раз подчеркиваю, что каждая семья получит положенную выплату и может рассчитывать на нашу поддержку", — сказал Воробьев.Губернатор отметил, что от родственников, мобилизованных продолжают поступать различные вопросы, на которые власти региона стараются оперативно отвечать, в том числе благодаря Центрам поддержки мобилизованных."Задача наших центров не просто поставить красивые стулья, но и помогать в различных ситуациях по телефону, на предприятиях и по телефону. Следующий период нам нужно оказать всестороннюю поддержку семьям", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20221027/vyplaty-1827250103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, частичная мобилизация в россии, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Частичная мобилизация в России, социальные выплаты