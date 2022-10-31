https://ria.ru/20221031/regvyplaty-1828072598.html

Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты

Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты - РИА Новости, 31.10.2022

Воробьев: более 80% семей мобилизованных получили регвыплаты

Уже более 80% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:44

2022-10-31T12:44

2022-10-31T12:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

частичная мобилизация в россии

социальные выплаты

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КРАСНОГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Уже более 80% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв"На прошлой неделе выплату получили 60-65% военнослужащих. Сегодня эта цифра 80-82%. Еще раз подчеркиваю, что каждая семья получит положенную выплату и может рассчитывать на нашу поддержку", — сказал Воробьев.Губернатор отметил, что от родственников, мобилизованных продолжают поступать различные вопросы, на которые власти региона стараются оперативно отвечать, в том числе благодаря Центрам поддержки мобилизованных."Задача наших центров не просто поставить красивые стулья, но и помогать в различных ситуациях по телефону, на предприятиях и по телефону. Следующий период нам нужно оказать всестороннюю поддержку семьям", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20221027/vyplaty-1827250103.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, частичная мобилизация в россии, социальные выплаты