https://ria.ru/20221031/razvitie-1828193219.html

Российский "Сириус" может стать площадкой для развития детей из Белоруссии

Российский "Сириус" может стать площадкой для развития детей из Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2022

Российский "Сириус" может стать площадкой для развития детей из Белоруссии

Вопросы по реализации совместных проектов, которые дадут возможность белорусскими детям развиваться в российском образовательном центре "Сириус" в рамках... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:07

2022-10-31T17:07

2022-10-31T17:07

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

госдума рф

елена шмелева

артем туров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828195736_0:608:2560:2048_1920x0_80_0_0_61282d4ff3b55297fba50f4bc743b993.jpg

СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Вопросы по реализации совместных проектов, которые дадут возможность белорусскими детям развиваться в российском образовательном центре "Сириус" в рамках Союзного государства, обсуждались комиссией Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.В образовательном центре "Сириус" прошло заседание комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму с участием представителей России и Белоруссии."Мы строим Союзное государство, у нас в рамках союзного договора общие возможности, права граждан в образовании, медицине, трудовых отношениях, социальной политике и миграционных процессах, конечно. У нас создается общее научно-техническое пространство, и "Сириус" как уникальная площадка, которая инвестирует в развитие молодежи, не только в будущее, а в настоящее. Площадка научной лаборатории ("Сириуса" - ред.) дает такую возможность для детей России. Сегодня мы обсудили вопросы, какие совместные проекты могут быть реализованы для того, чтобы центр, в том числе, стал родным и для белорусских детей", - сказал Туров на деловой встрече с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой, прошедшей рамках заседания в "Сириусе".Он отметил, что в настоящее время перед комиссией сформирована задача - провести аудиторскую работу и понять, какие методы развития в сфере туризма, спорта и культуры наиболее эффективны в нынешних реалиях.Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства. С 2015 года центр проводит программы повышения квалификации для российских педагогов.

https://ria.ru/20220916/sirius-1817271415.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, госдума рф, елена шмелева, артем туров