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Российский "Сириус" может стать площадкой для развития детей из Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2022
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Российский "Сириус" может стать площадкой для развития детей из Белоруссии
Российский "Сириус" может стать площадкой для развития детей из Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2022
Российский "Сириус" может стать площадкой для развития детей из Белоруссии
Вопросы по реализации совместных проектов, которые дадут возможность белорусскими детям развиваться в российском образовательном центре "Сириус" в рамках... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:07
2022-10-31T17:07
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
госдума рф
елена шмелева
артем туров
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СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Вопросы по реализации совместных проектов, которые дадут возможность белорусскими детям развиваться в российском образовательном центре "Сириус" в рамках Союзного государства, обсуждались комиссией Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.В образовательном центре "Сириус" прошло заседание комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму с участием представителей России и Белоруссии."Мы строим Союзное государство, у нас в рамках союзного договора общие возможности, права граждан в образовании, медицине, трудовых отношениях, социальной политике и миграционных процессах, конечно. У нас создается общее научно-техническое пространство, и "Сириус" как уникальная площадка, которая инвестирует в развитие молодежи, не только в будущее, а в настоящее. Площадка научной лаборатории ("Сириуса" - ред.) дает такую возможность для детей России. Сегодня мы обсудили вопросы, какие совместные проекты могут быть реализованы для того, чтобы центр, в том числе, стал родным и для белорусских детей", - сказал Туров на деловой встрече с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой, прошедшей рамках заседания в "Сириусе".Он отметил, что в настоящее время перед комиссией сформирована задача - провести аудиторскую работу и понять, какие методы развития в сфере туризма, спорта и культуры наиболее эффективны в нынешних реалиях.Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства. С 2015 года центр проводит программы повышения квалификации для российских педагогов.
https://ria.ru/20220916/sirius-1817271415.html
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белоруссия, россия, госдума рф, елена шмелева, артем туров
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Госдума РФ, Елена Шмелева, Артем Туров
17:07 31.10.2022
 

Российский "Сириус" может стать площадкой для развития детей из Белоруссии

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкДевочка катается на самокате у входа в Образовательный центр "Сириус" в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Девочка катается на самокате у входа в Образовательный центр Сириус в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Девочка катается на самокате у входа в Образовательный центр "Сириус" в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
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СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Вопросы по реализации совместных проектов, которые дадут возможность белорусскими детям развиваться в российском образовательном центре "Сириус" в рамках Союзного государства, обсуждались комиссией Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
В образовательном центре "Сириус" прошло заседание комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму с участием представителей России и Белоруссии.
"Мы строим Союзное государство, у нас в рамках союзного договора общие возможности, права граждан в образовании, медицине, трудовых отношениях, социальной политике и миграционных процессах, конечно. У нас создается общее научно-техническое пространство, и "Сириус" как уникальная площадка, которая инвестирует в развитие молодежи, не только в будущее, а в настоящее. Площадка научной лаборатории ("Сириуса" - ред.) дает такую возможность для детей России. Сегодня мы обсудили вопросы, какие совместные проекты могут быть реализованы для того, чтобы центр, в том числе, стал родным и для белорусских детей", - сказал Туров на деловой встрече с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой, прошедшей рамках заседания в "Сириусе".
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"Сириус" запустил проект по искусственному интеллекту для школьников
Он отметил, что в настоящее время перед комиссией сформирована задача - провести аудиторскую работу и понять, какие методы развития в сфере туризма, спорта и культуры наиболее эффективны в нынешних реалиях.
Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства. С 2015 года центр проводит программы повышения квалификации для российских педагогов.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияГосдума РФЕлена ШмелеваАртем Туров
 
 
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