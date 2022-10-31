https://ria.ru/20221031/ranenaya-1828199566.html

При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 31.10.2022

При обстреле Донецка пострадала женщина

Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:12

2022-10-31T17:12

2022-10-31T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск см применением снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецкая народная республика

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины