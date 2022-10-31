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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 31.10.2022
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:12
2022-10-31T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск см применением снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
17:12 31.10.2022
 
При обстреле Донецка пострадала женщина

Штаб ДНР: при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по Петровскому району города. По улице Магнитной ранена женщина 1935 года рождения. Доставлена в городскую больницу 14", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск см применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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