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При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 31.10.2022
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:12
2022-10-31T17:12
2022-10-31T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск см применением снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка пострадала женщина
Штаб ДНР: при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка ранена женщина