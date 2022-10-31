Столичные промышленники с помощью городских властей наращивают мощности

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы На заводе действует производство полного цикла, все детали изготавливаются в цехах предприятия. Два действующие литьевых участка за месяц могут переработать до 22 тонн пластиков. На новом участке смогут ежегодно перерабатывать до 250 тонн.