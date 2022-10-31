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Столичные промышленники с помощью городских властей наращивают мощности - РИА Новости, 31.10.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Столичные промышленники с помощью городских властей наращивают мощности
Столичные промышленники с помощью городских властей наращивают мощности - РИА Новости, 31.10.2022
Столичные промышленники с помощью городских властей наращивают мощности
РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:19
2022-10-31T17:02
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департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
производство
завод
технологии
экономика
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фото, фото, москва, производство, завод, технологии, экономика
Фото, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Производство, Завод, Технологии, Экономика
16:19 31.10.2022 (обновлено: 17:02 31.10.2022)
 

Столичные промышленники с помощью городских властей наращивают мощности

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© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыСтоличный производитель электромонтажных и электроустановочных изделий "Кунцево-Электро" благодаря финансовой поддержке городских властей запустил новые линии, которые позволят в полтора раза увеличить выпуск продукции.
Столичный производитель электромонтажных и электроустановочных изделий Кунцево-Электро благодаря финансовой поддержке городских властей запустил новые линии, которые позволят в полтора раза увеличить выпуск продукции
1 из 10
Столичный производитель электромонтажных и электроустановочных изделий "Кунцево-Электро" благодаря финансовой поддержке городских властей запустил новые линии, которые позволят в полтора раза увеличить выпуск продукции.
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятие, основанное в 1959 году, широко известно как разработчик и изготовитель разнообразной электроустановочной продукции. Это розетки, выключатели, переключатели, блоки сантехкабин, пакетные переключатели промышленного назначения — всего более 250 наименований.

Предприятие, основанное в 1959 году, широко известно как разработчик и изготовитель разнообразной электроустановочной продукции. Это розетки, выключатели, переключатели, блоки сантехкабин, пакетные переключатели промышленного назначения - всего более 250 наименований
2 из 10

Предприятие, основанное в 1959 году, широко известно как разработчик и изготовитель разнообразной электроустановочной продукции. Это розетки, выключатели, переключатели, блоки сантехкабин, пакетные переключатели промышленного назначения — всего более 250 наименований.

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

"Кунцево-Электро" — одно из предприятий города, где работают, в том числе, специалисты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам генерального директора компании Валерия Моложаева, на заводе трудятся более 200 человек, половина из них — сотрудники с ОВЗ.

Кунцево-Электро – одно из предприятий города, где работают, в том числе, специалисты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам генерального директора компании Валерия Моложаева, на заводе трудятся более 200 человек, половина из них – сотрудники с ОВЗ
3 из 10

"Кунцево-Электро" — одно из предприятий города, где работают, в том числе, специалисты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам генерального директора компании Валерия Моложаева, на заводе трудятся более 200 человек, половина из них — сотрудники с ОВЗ.

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

За годы работы ООО "Кунцево-Электро" было удостоено более 100 наград различных степеней и уровней.

Сотрудник производственной линии на предприятии Кунцево-Электро в Москве
4 из 10

За годы работы ООО "Кунцево-Электро" было удостоено более 100 наград различных степеней и уровней.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыДва года назад город оказал предприятию финансовую поддержку, средства компания направила на расширение производственных мощностей и уже запустила новую литейную линию, благодаря которой объем производства увеличится в 1,5 раза.
Два года назад город оказал предприятию финансовую поддержку, средства компания направила на расширение производственных мощностей и уже запустила новую литейную линию, благодаря которой объем производства увеличится в 1,5 раза
5 из 10
Два года назад город оказал предприятию финансовую поддержку, средства компания направила на расширение производственных мощностей и уже запустила новую литейную линию, благодаря которой объем производства увеличится в 1,5 раза.
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыНа новой линии установили восемь высокотехнологичных литьевых машин, в которые опускаются пластиковые гранулы и перерабатываются в жидкий пластик.
На новой линии установили восемь высокотехнологичных литьевых машин, в которые опускаются пластиковые гранулы и перерабатываются в жидкий пластик
6 из 10
На новой линии установили восемь высокотехнологичных литьевых машин, в которые опускаются пластиковые гранулы и перерабатываются в жидкий пластик.
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

"Запуск новой линии не только позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, но будет способствовать расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке — как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения", — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Запуск новой линии не только позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, но будет способствовать расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке – как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения, – сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
7 из 10

"Запуск новой линии не только позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, но будет способствовать расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке — как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения", — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыНа заводе действует производство полного цикла, все детали изготавливаются в цехах предприятия. Два действующие литьевых участка за месяц могут переработать до 22 тонн пластиков. На новом участке смогут ежегодно перерабатывать до 250 тонн.
На заводе действует производство полного цикла, все детали изготавливаются в цехах предприятия. Два действующие литьевых участка за месяц могут переработать до 22 тонн пластиков. На новом участке смогут ежегодно перерабатывать до 250 тонн
8 из 10
На заводе действует производство полного цикла, все детали изготавливаются в цехах предприятия. Два действующие литьевых участка за месяц могут переработать до 22 тонн пластиков. На новом участке смогут ежегодно перерабатывать до 250 тонн.
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

На торжественном открытии новой линии присутствовал президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимир Сипкин (в центре).

Президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин на открытии новой производственной линии на предприятии Кунцево-Электро в Москве
9 из 10

На торжественном открытии новой линии присутствовал президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимир Сипкин (в центре).

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыЗапуск новой линии не только увеличит производительные мощности предприятия, но и позволит создать 45 новых рабочих мест для людей с инвалидностью.
Запуск новой линии не только увеличит производительные мощности предприятия, но и позволит создать 45 новых рабочих мест для людей с инвалидностью
10 из 10
Запуск новой линии не только увеличит производительные мощности предприятия, но и позволит создать 45 новых рабочих мест для людей с инвалидностью.
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыФотоМоскваПроизводствоЗаводТехнологииЭкономика
 
 
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