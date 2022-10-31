Столичные промышленники с помощью городских властей наращивают мощности

Предприятие, основанное в 1959 году, широко известно как разработчик и изготовитель разнообразной электроустановочной продукции. Это розетки, выключатели, переключатели, блоки сантехкабин, пакетные переключатели промышленного назначения — всего более 250 наименований.
Предприятие, основанное в 1959 году, широко известно как разработчик и изготовитель разнообразной электроустановочной продукции. Это розетки, выключатели, переключатели, блоки сантехкабин, пакетные переключатели промышленного назначения — всего более 250 наименований.
"Кунцево-Электро" — одно из предприятий города, где работают, в том числе, специалисты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам генерального директора компании Валерия Моложаева, на заводе трудятся более 200 человек, половина из них — сотрудники с ОВЗ.
"Кунцево-Электро" — одно из предприятий города, где работают, в том числе, специалисты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам генерального директора компании Валерия Моложаева, на заводе трудятся более 200 человек, половина из них — сотрудники с ОВЗ.
За годы работы ООО "Кунцево-Электро" было удостоено более 100 наград различных степеней и уровней.
За годы работы ООО "Кунцево-Электро" было удостоено более 100 наград различных степеней и уровней.
"Запуск новой линии не только позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, но будет способствовать расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке — как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения", — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Запуск новой линии не только позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, но будет способствовать расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке — как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения", — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
На торжественном открытии новой линии присутствовал президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимир Сипкин (в центре).
На торжественном открытии новой линии присутствовал президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимир Сипкин (в центре).