https://ria.ru/20221031/promproizvodstvo-1828028277.html

В Хабаровском крае выросли показатели промпроизводства

В Хабаровском крае выросли показатели промпроизводства - РИА Новости, 31.10.2022

В Хабаровском крае выросли показатели промпроизводства

Рост показателей промышленного производства отмечен в Хабаровском крае в условиях санкций, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:47

2022-10-31T10:47

2022-10-31T10:47

хабаровский край

экономика

михаил дегтярев

хабаровский край

россия

иркут (корпорация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ХАБАРОВСК, 31 окт - РИА Новости. Рост показателей промышленного производства отмечен в Хабаровском крае в условиях санкций, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Сегодня на оперштабе обсудили текущую экономическую ситуацию в Хабаровском крае. Не сбываются надежды наших западных коллег по глубокому спаду производства в России. Все ключевые направления демонстрируют устойчивую положительную динамику. За девять месяцев в тройку лидеров вошли судостроение (172,5%), производство прочих машин и оборудования (145,4%), добыча металлических руд (114,8%)", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По данным краевого правительства, небольшие замедления темпов отмечаются в гражданском авиастроении."В авиастроении – временная логичная пауза, связанная с накоплением и ожиданием отечественных комплектующих, в том числе двигателя ПД-8 для SuperJet-New. После его сертификации пойдет ускоренное наращивание производственных темпов. И это в цифрах однозначно отразиться", - пояснил глава региона.По словам Дегтярева, особого внимания к себе требуют предприятия, работающие на нужды мобилизации. В первую очередь, речь идет об оборонно-промышленном комплексе (ОПК)."В реестр организаций ОПК включены 33 компании. Мы смогли наладить выпуск зимних спальных мешков, армейских палаток. Шьем балаклавы и нательное белье. Собираем аптечки экстренной помощи. Запланирован запуск серийного производства высокопроходимых тактических вездеходов (багги)", - обратил внимание глава региона.Он отметил, что особое внимание краевых властей уделяется численности персонала на предприятиях. "Там, где требуется восполнение трудовых ресурсов, переобучим. Или привлечем из других регионов, в том числе за счет действия федеральных программ. Такой опыт у нас есть", - уточнил губернатор.Как сообщает правительство региона, на заседании оперштаба рассмотрели и промежуточные итоги исполнения флагманских инициатив единой стратегии развития края. Так, по "Технологическому прорыву" в крае будет открыт Авиацентр региональной и беспилотной авиации (производство самолетов "Байкал") - источники и механизмы финансирования проекта уже определены, ведется разработка проектно-сметной документации. Минпромторг России выразил готовность поддержать инициативу губернатора по запуску пилотного проекта нового промышленного – авиастроительного – кластера в Хабаровском крае на базе производственной площадки лайнеров "Иркут". В планах также создание Дальневосточного автобусного кластера.

https://ria.ru/20220923/turizm-1818752089.html

https://ria.ru/20220926/doroga-1819452456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил дегтярев, хабаровский край, россия, иркут (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)