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В Хабаровском крае выросли показатели промпроизводства - РИА Новости, 31.10.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221031/promproizvodstvo-1828028277.html
В Хабаровском крае выросли показатели промпроизводства
В Хабаровском крае выросли показатели промпроизводства - РИА Новости, 31.10.2022
В Хабаровском крае выросли показатели промпроизводства
Рост показателей промышленного производства отмечен в Хабаровском крае в условиях санкций, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:47
2022-10-31T10:47
хабаровский край
экономика
михаил дегтярев
хабаровский край
россия
иркут (корпорация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ХАБАРОВСК, 31 окт - РИА Новости. Рост показателей промышленного производства отмечен в Хабаровском крае в условиях санкций, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Сегодня на оперштабе обсудили текущую экономическую ситуацию в Хабаровском крае. Не сбываются надежды наших западных коллег по глубокому спаду производства в России. Все ключевые направления демонстрируют устойчивую положительную динамику. За девять месяцев в тройку лидеров вошли судостроение (172,5%), производство прочих машин и оборудования (145,4%), добыча металлических руд (114,8%)", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По данным краевого правительства, небольшие замедления темпов отмечаются в гражданском авиастроении."В авиастроении – временная логичная пауза, связанная с накоплением и ожиданием отечественных комплектующих, в том числе двигателя ПД-8 для SuperJet-New. После его сертификации пойдет ускоренное наращивание производственных темпов. И это в цифрах однозначно отразиться", - пояснил глава региона.По словам Дегтярева, особого внимания к себе требуют предприятия, работающие на нужды мобилизации. В первую очередь, речь идет об оборонно-промышленном комплексе (ОПК)."В реестр организаций ОПК включены 33 компании. Мы смогли наладить выпуск зимних спальных мешков, армейских палаток. Шьем балаклавы и нательное белье. Собираем аптечки экстренной помощи. Запланирован запуск серийного производства высокопроходимых тактических вездеходов (багги)", - обратил внимание глава региона.Он отметил, что особое внимание краевых властей уделяется численности персонала на предприятиях. "Там, где требуется восполнение трудовых ресурсов, переобучим. Или привлечем из других регионов, в том числе за счет действия федеральных программ. Такой опыт у нас есть", - уточнил губернатор.Как сообщает правительство региона, на заседании оперштаба рассмотрели и промежуточные итоги исполнения флагманских инициатив единой стратегии развития края. Так, по "Технологическому прорыву" в крае будет открыт Авиацентр региональной и беспилотной авиации (производство самолетов "Байкал") - источники и механизмы финансирования проекта уже определены, ведется разработка проектно-сметной документации. Минпромторг России выразил готовность поддержать инициативу губернатора по запуску пилотного проекта нового промышленного – авиастроительного – кластера в Хабаровском крае на базе производственной площадки лайнеров "Иркут". В планах также создание Дальневосточного автобусного кластера.
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экономика, михаил дегтярев, хабаровский край, россия, иркут (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Хабаровский край, Экономика, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Россия, Иркут (корпорация), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
10:47 31.10.2022
 
В Хабаровском крае выросли показатели промпроизводства

Губернатор Дегтярев: в Хабаровском крае выросли показатели промпроизводства

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкРабочий во время обработки изделий на сталелитейном производстве
Рабочий во время обработки изделий на сталелитейном производстве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Рабочий во время обработки изделий на сталелитейном производстве. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 31 окт - РИА Новости. Рост показателей промышленного производства отмечен в Хабаровском крае в условиях санкций, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Сегодня на оперштабе обсудили текущую экономическую ситуацию в Хабаровском крае. Не сбываются надежды наших западных коллег по глубокому спаду производства в России. Все ключевые направления демонстрируют устойчивую положительную динамику. За девять месяцев в тройку лидеров вошли судостроение (172,5%), производство прочих машин и оборудования (145,4%), добыча металлических руд (114,8%)", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По данным краевого правительства, небольшие замедления темпов отмечаются в гражданском авиастроении.
"В авиастроении – временная логичная пауза, связанная с накоплением и ожиданием отечественных комплектующих, в том числе двигателя ПД-8 для SuperJet-New. После его сертификации пойдет ускоренное наращивание производственных темпов. И это в цифрах однозначно отразиться", - пояснил глава региона.
По словам Дегтярева, особого внимания к себе требуют предприятия, работающие на нужды мобилизации. В первую очередь, речь идет об оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
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"В реестр организаций ОПК включены 33 компании. Мы смогли наладить выпуск зимних спальных мешков, армейских палаток. Шьем балаклавы и нательное белье. Собираем аптечки экстренной помощи. Запланирован запуск серийного производства высокопроходимых тактических вездеходов (багги)", - обратил внимание глава региона.
Он отметил, что особое внимание краевых властей уделяется численности персонала на предприятиях. "Там, где требуется восполнение трудовых ресурсов, переобучим. Или привлечем из других регионов, в том числе за счет действия федеральных программ. Такой опыт у нас есть", - уточнил губернатор.
Как сообщает правительство региона, на заседании оперштаба рассмотрели и промежуточные итоги исполнения флагманских инициатив единой стратегии развития края. Так, по "Технологическому прорыву" в крае будет открыт Авиацентр региональной и беспилотной авиации (производство самолетов "Байкал") - источники и механизмы финансирования проекта уже определены, ведется разработка проектно-сметной документации. Минпромторг России выразил готовность поддержать инициативу губернатора по запуску пилотного проекта нового промышленного – авиастроительного – кластера в Хабаровском крае на базе производственной площадки лайнеров "Иркут". В планах также создание Дальневосточного автобусного кластера.
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